ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」では、３月１９日（木）から５月６日（水）までの間、母の日プレゼントキャンペーンを開催します。

「母の日」の贈り物にぴったりのカーネーションやバラなどの「フラワーギフト」に加え、メロン、サクランボなどの旬の果物やスイーツ、お酒など全国各地の商品を取り揃えており毎年ご好評をいただいています。母の日限定のメッセージカード付き商品では、お母さんへの感謝のメッセージをＪＡタウンの商品と一緒にお伝えいただけます。

また、「母の日」対象商品をご購入した方の中から抽選で400名様に後日ＪＡタウンのお買い物で使用できる1,000円分のクーポンが当たるキャンペーンを実施します。





ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/contents3/mother.aspx

【プレゼントキャンペーン概要】

１．期 間：令和７年３月１９日（木）～５月６日（水）受付分

２．応募方法：ＪＡタウン内の「母の日ギフト」ページに掲載している対象商品のご購入で自動的に応募となります。

３．内 容：ご購入いただいたお客様の中から抽選で400名様に後日ＪＡタウンのお買い物で使用できる1,000円分のクーポンをプレゼント

※キャンペーン期間終了後に厳正な抽選を行い、当選者の発表はメールでのクーポンコードの送付をもってかえさせていただきます。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown