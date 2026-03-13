約2,700万本の菜の花が咲く長崎鼻で夜の新イベント初開催「長崎鼻 菜の花ライトアップ」
約2,700万本の菜の花が咲く長崎鼻で夜の新イベント初開催
「長崎鼻 菜の花ライトアップ ―月が照らす、菜の花の夜―」
2026年3月14日（土）～4月12日（日）金・土・日限定開催
大分県豊後高田市の長崎鼻リゾートキャンプ場では、春の人気イベント「菜の花フェスタ2026」の開催に合わせ、夜の新たな観光コンテンツとして「長崎鼻 菜の花ライトアップ ―月が照らす、菜の花の夜―」を初開催します。
会場となる長崎鼻は、 周防灘を望む絶景スポットとして知られ、春には約2,700万本の菜の花が一面に広がる九州有数の花の名所です。本イベントでは、菜の花畑の中央に巨大な“月”のオブジェを設置し、LED照明で菜の花をやわらかく照らすことで、昼とは異なる幻想的な夜の景色を演出します。
満開の菜の花と光の演出が織りなす、春の夜だけの特別な景観をお楽しみいただけます。
菜の花畑に浮かぶ巨大な“月”
会場中央には、夜空に浮かぶ月をイメージした巨大オブジェを設置。
月の光を思わせるやわらかな照明が菜の花畑を照らし、昼とは異なる幻想的な景色が広がります。
菜の花と光が織りなす風景は、写真映えするフォトスポットとしても楽しめます。
菜の花の夜
夜のキャンプ場を楽しむ体験コンテンツ
長崎鼻ビーチリゾートでは、日帰りのお客様から宿泊のお客様まで楽しめる催しを行います。
・焚き火
・スウェーデントーチ体験
・焼きマシュマロ無料配布
・花火 など
春の夜のキャンプ場ならではの体験をお楽しみいただけます。
長崎鼻ビーチリゾート
地元グルメが楽しめる飲食ブース
会場内には、地元事業者による飲食ブースが出店予定。
出店予定
・とりや
・呑もうっちゃ
・菓子禅高田屋
・258（ふたごや）
・花の岬 茶屋 ほか
菜の花の絶景とともに、豊後高田の味覚もお楽しみいただけます。
Instagram投稿キャンペーンを開催
イベント期間中、Instagram投稿キャンペーンを実施します。
会場で撮影した写真を投稿すると、抽選で4名様に「おおいた和牛5,000円分」をプレゼント。
■参加方法
①「菜の花ライトアップ」会場でイベントの様子を撮影
②豊後高田市観光協会公式Instagramをフォロー
③「#長崎鼻菜の花ライトアップ」を付けて投稿
公式Instagram @showa_no_machi
投稿作品は市公式アカウントで紹介される場合があります。
特別企画「花と光のコンサート」開催
イベント期間中の特別企画として、フルートとチェロによるコンサートを開催します。
出演
フルーティスト 上ノ瀬結夏
チェリスト 河野里菜
■第1部（有料・予約制）
時間：18:00～18:30
場所：不均質な自然と人の美術館 ―太陽と月の部屋―
料金：1,000円（定員20名・スイーツのお土産付き）
上ノ瀬結夏
河野里菜
不均質な自然と人の
美術館
■第2部（無料）
時間：19:30～19:45
場所：屋外（月のオブジェ前）
※荒天時は中止となる場合があります
開催概要
イベント名：
長崎鼻 菜の花ライトアップ
―月が照らす、菜の花の夜―
開催期間：
2026年3月14日（土）～4月12日（日）
※金・土・日のみ開催（計14日間）
点灯時間：
18:00～21:00
会場：
長崎鼻リゾートキャンプ場 菜の花エリア
（大分県豊後高田市見目4060）
駐車料金：
500円 / 台
主催：
豊後高田市観光協会
共催：
NPO法人長崎鼻B・Kネット
豊後高田市観光まちづくり株式会社
株式会社FoundingBase
備考：
※荒天時は中止となる場合があります
※詳細は豊後高田市公式観光サイトをご確認ください
公式情報
豊後高田市観光協会
https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/
公式Instagram
https://www.instagram.com/showa_no_machi/
本イベントに関するお問い合わせ
豊後高田市観光協会（豊後高田市役所 商工観光課内）
TEL：0978-25-6219