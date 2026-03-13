約2,700万本の菜の花が咲く長崎鼻で夜の新イベント初開催

「長崎鼻 菜の花ライトアップ ―月が照らす、菜の花の夜―」

2026年3月14日（土）～4月12日（日）金・土・日限定開催

大分県豊後高田市の長崎鼻リゾートキャンプ場では、春の人気イベント「菜の花フェスタ2026」の開催に合わせ、夜の新たな観光コンテンツとして「長崎鼻 菜の花ライトアップ ―月が照らす、菜の花の夜―」を初開催します。

会場となる長崎鼻は、 周防灘を望む絶景スポットとして知られ、春には約2,700万本の菜の花が一面に広がる九州有数の花の名所です。本イベントでは、菜の花畑の中央に巨大な“月”のオブジェを設置し、LED照明で菜の花をやわらかく照らすことで、昼とは異なる幻想的な夜の景色を演出します。

満開の菜の花と光の演出が織りなす、春の夜だけの特別な景観をお楽しみいただけます。

菜の花畑に浮かぶ巨大な“月”

会場中央には、夜空に浮かぶ月をイメージした巨大オブジェを設置。

月の光を思わせるやわらかな照明が菜の花畑を照らし、昼とは異なる幻想的な景色が広がります。

菜の花と光が織りなす風景は、写真映えするフォトスポットとしても楽しめます。



菜の花の夜



夜のキャンプ場を楽しむ体験コンテンツ

長崎鼻ビーチリゾートでは、日帰りのお客様から宿泊のお客様まで楽しめる催しを行います。

・焚き火

・スウェーデントーチ体験

・焼きマシュマロ無料配布

・花火 など

春の夜のキャンプ場ならではの体験をお楽しみいただけます。



長崎鼻ビーチリゾート



地元グルメが楽しめる飲食ブース

会場内には、地元事業者による飲食ブースが出店予定。

出店予定

・とりや

・呑もうっちゃ

・菓子禅高田屋

・258（ふたごや）

・花の岬 茶屋 ほか

菜の花の絶景とともに、豊後高田の味覚もお楽しみいただけます。

Instagram投稿キャンペーンを開催

イベント期間中、Instagram投稿キャンペーンを実施します。

会場で撮影した写真を投稿すると、抽選で4名様に「おおいた和牛5,000円分」をプレゼント。

■参加方法

①「菜の花ライトアップ」会場でイベントの様子を撮影

②豊後高田市観光協会公式Instagramをフォロー

③「#長崎鼻菜の花ライトアップ」を付けて投稿

公式Instagram @showa_no_machi

投稿作品は市公式アカウントで紹介される場合があります。

特別企画「花と光のコンサート」開催

イベント期間中の特別企画として、フルートとチェロによるコンサートを開催します。

出演

フルーティスト 上ノ瀬結夏

チェリスト 河野里菜

■第1部（有料・予約制）

時間：18:00～18:30

場所：不均質な自然と人の美術館 ―太陽と月の部屋―

料金：1,000円（定員20名・スイーツのお土産付き）



上ノ瀬結夏





河野里菜





不均質な自然と人の



美術館

■第2部（無料）

時間：19:30～19:45

場所：屋外（月のオブジェ前）

※荒天時は中止となる場合があります

開催概要

イベント名：

長崎鼻 菜の花ライトアップ

―月が照らす、菜の花の夜―

開催期間：

2026年3月14日（土）～4月12日（日）

※金・土・日のみ開催（計14日間）

点灯時間：

18:00～21:00

会場：

長崎鼻リゾートキャンプ場 菜の花エリア

（大分県豊後高田市見目4060）

駐車料金：

500円 / 台

主催：

豊後高田市観光協会

共催：

NPO法人長崎鼻B・Kネット

豊後高田市観光まちづくり株式会社

株式会社FoundingBase

備考：

※荒天時は中止となる場合があります

※詳細は豊後高田市公式観光サイトをご確認ください

公式情報

豊後高田市観光協会

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/

公式Instagram

https://www.instagram.com/showa_no_machi/

本イベントに関するお問い合わせ

豊後高田市観光協会（豊後高田市役所 商工観光課内）

TEL：0978-25-6219