19.0cmから対応、小さい足〜シンデレラサイズのためのオーダー強化

女性の靴のお悩みに寄り添う くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区、代表：小野崎記子）は、21.5cm以下の小さい足（シンデレラサイズ）に悩む女性に向けた、オーダーメイド靴の提供およびカウンセリング体制を2026年４月より強化します。（＊写真は21.0cmと25.5cmのパンプス）21.5cm以下のサイズは一般の靴店での取り扱いが極めて少なく、多くの女性が「選ぶ喜び」を諦め、大きな靴を無理に履いて足を痛めている現状があります。1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして「くつトレ®」を提唱する当店では、こうした「靴選びの孤独」を解消すべく、19.0cmからお仕立て可能な体制を整えました。アンド・ステディは、「靴と足を合わせるプロ」として、２つの価値を提供します。１．19.0cmからの精密な木型展開通常、22.5cmからがレギュラーサイズとされることが多い中、当店では20.0cmの常設木型に加え、個別対応で19.0cmの製作を実施、４月から通常オーダーと同様の日数で提供が可能になる予定です。２．浅草の職人技術による「お道具」としての機能小さい足こそ、踵の強固さと甲の固定が不可欠です。熟練職人が仕立てる確かな品質をベースに、パーソナルインソールを組み合わせ、歩くたびに体が整う体験をお届けします。