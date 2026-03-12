こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
19.0cmから対応、小さい足〜シンデレラサイズのためのオーダー強化
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 ジューム神山405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
女性の靴のお悩みに寄り添う くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区、代表：小野崎記子）は、21.5cm以下の小さい足（シンデレラサイズ）に悩む女性に向けた、オーダーメイド靴の提供およびカウンセリング体制を2026年４月より強化します。（＊写真は21.0cmと25.5cmのパンプス）
21.5cm以下のサイズは一般の靴店での取り扱いが極めて少なく、多くの女性が「選ぶ喜び」を諦め、大きな靴を無理に履いて足を痛めている現状があります。1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして「くつトレ®」を提唱する当店では、こうした「靴選びの孤独」を解消すべく、19.0cmからお仕立て可能な体制を整えました。
アンド・ステディは、「靴と足を合わせるプロ」として、２つの価値を提供します。
１．19.0cmからの精密な木型展開
通常、22.5cmからがレギュラーサイズとされることが多い中、当店では20.0cmの常設木型に加え、個別対応で19.0cmの製作を実施、４月から通常オーダーと同様の日数で提供が可能になる予定です。
２．浅草の職人技術による「お道具」としての機能
小さい足こそ、踵の強固さと甲の固定が不可欠です。熟練職人が仕立てる確かな品質をベースに、パーソナルインソールを組み合わせ、歩くたびに体が整う体験をお届けします。
