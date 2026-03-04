醸造設備の市場の成長分析と動向予測レポート2026-2032 【GlobalInfoResearch】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「醸造設備の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、醸造設備市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
世界のビール需要を支える「縁の下の力持ち」、醸造設備市場の現在地
世界中で愛飲されるビール。その多様な味わいと安定した品質は、高度に進化した醸造設備によって支えられています。本レポートは、糖化設備、発酵タンク、濾過・充填装置、冷却システム、包装ライン、そして自動化制御システムに至るまで、ビール製造に不可欠なあらゆる設備を対象とした世界市場の徹底的な市場分析です。
クラフトビールの人気定着から新興国での消費拡大まで、ビール業界は構造的な変革期にあります。当レポートでは、2021年から2032年までの詳細な予測を通じて、この変革が醸造設備市場にどのような成長機会をもたらすのかを明らかにします。
市場拡大を加速する二つの原動力
当レポートの分析によると、世界の醸造設備市場は、一見相反する二つの大きなトレンドによって力強く牽引されています。
クラフトビール革命とマイクロブルワリーの世界的な拡大
消費者の嗜好は、大量生産された画一的なビールから、風味豊かで個性あふれるクラフトビールへとシフトしています。IPA、スタウト、サワーエールなど、多様なスタイルを生み出すため、醸造所は柔軟で高品質な設備への投資を加速。北米、西ヨーロッパはもちろん、日本、中国、韓国、オーストラリアなどでもマイクロブルワリーやブリューパブの数は増加の一途を辿っており、中小規模向け醸造設備の需要を継続的に押し上げています。この分野は、まさに今後の市場展望における成長の核と言えるでしょう。
新興国市場の開拓とメガブルワリーの設備近代化
その一方で、AB InBev、ハイネケン、カールスバーグ、アサヒなど、世界をリードする大手ビールメーカーは、インド、ベトナム、ラテンアメリカ、アフリカなどの新興市場における消費拡大に対応するため、大規模な醸造所の新設や既存設備の能力増強・近代化投資を積極的に行っています。これらのプロジェクトは、大容量の発酵タンクや高速充填ラインなど、大型で高額な設備の需要を生み出し、市場全体の売上に大きく貢献しています。このように、クラフトとマクロ、二つの流れが交錯しながら、市場はその厚みを増しています。
競争環境：寡占化する世界市場とニッチ分野の成長
世界の醸造設備市場は、Alfa Laval、GEA、Kronesといった欧州の総合エンジニアリング企業が先行。当レポートのデータによれば、これらトップ3社で世界市場の約7%のシェアを占め、その中でもAlfa Lavalが約3%でトップに立っています。これらの企業は、大規模なターンキーソリューションから自動化システムまで、幅広い製品ラインアップとグローバルなサービス網を強みとしています。
