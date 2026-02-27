「マッキントッシュ フィロソフィー」のANAオリジナルデザインが登場！日常を格上げする高機能ジャケットやパイロットシャツをイメージしたシャツなど @SKY、A-style、ANA Mall店で順次販売
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川 純一郎）は、株式会社三陽商会が展開する「MACKINTOSH PHILOSOPHY（マッキントッシュ フィロソフィー）」メンズのTROTTER（トロッター）シリーズから、ANAオリジナルモデルのジャケット、Tシャツ、シャツ、ネクタイを発売します。2月27日より国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」にて先行販売を開始。その後、3月16日よりANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」および「ANAショッピング A-style ANA Mall店（以下、ANA Mall店）」にて販売します。 ※チャネルにより取扱い商品が異なります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342656/images/bodyimage1】
■ 上品に着こなせるだけでなく、動きやすく、洗える！ANA限定のトロッターシリーズ
英国を代表する老舗ブランド「マッキントッシュ」のセカンドラインとして誕生した「マッキントッシュ フィロソフィー」は、マッキントッシュのモノづくりの精神とクラシックで時代性のあるスタイルを受け継いだトータルコレクションです。その英国伝統のスタイルに、現代のビジネスシーンで求められる高い機能性を融合させたビジネスウェアであるトロッターシリーズから、ANAのオリジナル商品が登場です。
英国的な佇まいのジャケットは、ドライなタッチ感と高いストレッチ性が魅力のオックス素材を採用し、適度なハリ感でキレイなシルエットを保ちます。防シワ素材のため、カバンに丸めて収納したり、腕に掛けて移動したりしてもシワがつきにくく、常に清潔感のある印象を維持できます。さらに両側の内ポケットにファスナーを付け、手に持った時にポケットの中身が落ちない工夫が施されています。Tシャツは後ろ襟を高くすることで、ジャケットの襟が汚れにくい設計。トリコット素材特有の細かく美しい編み目がなめらかで上品な光沢を放ち、ジャケットのインナーとしても映えます。シャツはパイロットシャツのデザインを取り入れた、左右の胸にあるフラップ付きポケットが特徴。ネクタイはシンプルながらモダンな印象のバスケット織で、シーズンやスタイルを問わない汎用性の高さが魅力です。すべてのアイテムが家庭で洗濯することができ、ビジネスシーンはもちろん、トラベルシーンでも重宝します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342656/images/bodyimage2】
■ 販売チャネル
[販売開始日]
2026年2月27日（金）17時より
「ANA STORE@SKY」 https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
2026年3月16日（月）10時より ※下記ページは、販売開始時刻よりご覧いただけます。
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press298
「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press299
■ 商品概要 ※販売チャネルによって取扱い商品が異なります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342656/images/bodyimage3】
＜ANAオリジナル＞MACKINTOSH PHILOSOPHY TROTTER ジャケット
シワになりにくく家庭で洗える高機能ジャケット。シングル2つボタンの腰パッチポケットデザインで、袖口は3つボタン仕様。一枚仕立ての軽い着心地が特徴です。
