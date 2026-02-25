おうちで楽しむデニーズの味「Denny’s Table」人気の海老グラタンがさらに美味しく！フィナンシェなど新商品６品登場！2026年2月26日(木)より販売開始

国産野菜の焼き玉ねぎドレッシング （常温）445円（税込480円）ご好評の「野菜で野菜を食べるドレッシング」第2弾。皮ごとじっくり焼いて旨味を凝縮した玉ねぎを主役に、国産ゆず果汁ですっきりとした酸味を加えました。野菜の自然な美味しさをそのままお届けする、身体に嬉しいドレッシングです。