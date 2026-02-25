こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
おうちで楽しむデニーズの味「Denny’s Table」人気の海老グラタンがさらに美味しく！フィナンシェなど新商品６品登場！2026年2月26日(木)より販売開始
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、デニーズオリジナル食品ブランド「Denny’s Table（デニーズテーブル）」から、ご家庭の食卓でデニーズレストラン品質の味を気軽にお楽しみいただける新商品６品を、2026年2月26日(木)より販売いたします。
人気の海老グラタンをさらに美味しくリニューアルした他、お持ち帰りデザートが初登場、食卓を豊かに彩るドレッシング、ドリア、グラタンも新たに加わります。
■「Denny’s Table」とは
「Denny’s Table」は、“お客さまの食卓をレストランのように彩る”をコンセプトに、デニーズが長年培ってきたレストラン品質の味を、ご家庭で手軽にお楽しみいただける食品として提供しています。デニーズならではの本格的な味わいを、冷凍・常温食品として展開し、多くのお客様にご好評いただいております。
■商品情報
【リニューアル商品】
4種チーズの海老グラタン （冷凍）
547円（税込590円）
人気商品「北海道産3種チーズの海老グラタン」が、さらなる美味しさを追求しリニューアル。牧場直送の生乳から作ったホワイトソースに、パルメザン・チェダー・ゴーダ・モザレラの4種のチーズを贅沢にブレンドし、香ばしく焼き上げました。ナチュラルチーズの旨味・コク・香りをお楽しみいただけます。
【新商品】
焦がしバターとアーモンドの芳醇フィナンシェ （常温）
167円（税込180円）
ご家庭でいつでもデニーズのデザートを楽しんでもらいたいという思いから、デニーズ初の“お持ち帰りデザート”が登場。バターを20％以上使用したリッチな仕立てで、焦がしバターの芳醇な香りとアーモンドの香りが相まって芳醇な香りが堪能できる、黄金色のフィナンシェです。
至福のフォンダンショコラ （冷凍）
445円（税込480円）
とろける口どけの本格フォンダンショコラ。カカオ分66％のクーベルチュールダークチョコレートを使用し、リッチで奥深いカカオの味わいを存分にお楽しみいただけます。
温めるだけで、ご家庭の食卓が「極上のデザート空間」へと様変わり。ご家族やご友人とのひとときや、自分へのご褒美にぴったりの逸品です。
北海道産きたあかりのポテトグラタン （冷凍）
463円（税込500円）
北海道産きたあかりの甘みとホクホクとした食感、そして静岡県産生乳仕込みのホワイトソースが溶け合う、クリーミーなポテトグラタンです。
魚介の旨味が詰まった蟹ドリア〜トマトクリーム （冷凍）
593円（税込640円）
口いっぱいに広がる、魚介の豊かな風味が食欲をそそる蟹ドリア。オマール海老ブイヨンなど、選び抜かれた魚介の旨味が溶け込んだソースと、風味豊かなターメリックライスで仕立てました。
国産野菜の焼き玉ねぎドレッシング （常温）
445円（税込480円）
ご好評の「野菜で野菜を食べるドレッシング」第2弾。
皮ごとじっくり焼いて旨味を凝縮した玉ねぎを主役に、国産ゆず果汁ですっきりとした酸味を加えました。野菜の自然な美味しさをそのままお届けする、身体に嬉しいドレッシングです。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
