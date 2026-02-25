こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプレクス、JAWS DAYS 2026に協賛。プリンシパルの小島 陽介と棚橋 誠がランチセッションに登壇
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹）は、2026年3月7日（土）に開催されるJAWS-UG（AWS User Group - Japan）主催のイベント「JAWS DAYS 2026」にLunchスポンサーとして協賛します。
JAWS DAYSは、日本全国に60以上の支部を持つAmazon Web Services（以下、AWS）のユーザーグループであるJAWS-UGが主催し、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が後援するJAWS-UG最大のイベントです。最新技術からビジネス、ライフスタイルなどAWSに関わる幅広いテーマでセッションが予定されています。
開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2319/128981/128981_web_1.png
セッション概要
https://digitalpr.jp/table_img/2319/128981/128981_web_2.png
AWS Well-Architected Frameworkに基づく設計レビューは、クラウドアーキテクチャの品質を担保するうえで欠かせません。一方で、レビュー観点の多さや属人化、レビュー工数の増大といった課題もあります。
本セッションでは、生成AIとナレッジベースを組み合わせてAWS Well-Architectedレビューを効率化した取り組みを紹介します。アーキテクチャ設計においては、一般論に強いAIと、プロジェクト固有の判断ができる人間の役割分担が重要です。こうした運用を念頭においたプロンプト設計や工夫、実際に得られた効果と課題についてもお話しします。AIを使った設計レビューやプロセス改善に興味のある方に向けた、実践的なセッションです。
登壇者プロフィール
小島 陽介
シンプレクス株式会社
クロス・フロンティアディビジョン
プリンシパル
2023年にシンプレクス株式会社に入社。クラウドアーキテクト・CCoE（Cloud Center of Excellence）として、クラウド活用、AWS Well-Architected Frameworkレビューの導入、Claude CodeやCodexなどの生成AIの活用を推進している。専門領域はAWS全般、アーキテクチャ設計、IaC・自動化、データ活用基盤など。
2024 Japan AWS Ambassador/2022-2024 Japan AWS Top Engineer/2022-2025 Japan AWS All Certifications Engineer
棚橋 誠
クロス・フロンティアディビジョン
プリンシパル
大手メーカー研究職、AIベンチャーを経て、2021年にシンプレクス株式会社に中途入社。現在はGA（生成AI）コンピテンシーおよびME（数理工学）コンピテンシーの一員として、AIを活用したソリューションの開発やその利用推進に取り組んでいる。
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
2020年3月「Financial Services Technology Competency」、2022年3月「アドバンストティアサービス」、2023年9月「AWS 500 APN Certification Distinction」、2024年1月「AWS Well-Architectedパートナー」、2024年10月「内製化支援推進 AWS パートナー」認定。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 廣荑
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
