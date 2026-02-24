透視型暖炉の世界市場2026年、グローバル市場規模（ガス式暖炉、電気式暖炉）・分析レポートを発表
2026年2月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「透視型暖炉の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、透視型暖炉のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界の透視型暖炉市場規模は2024年に2128百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率4.4%で推移し、2031年には2865百万ドルへと再調整される見込みです。成熟市場に近い領域でありながらも、住空間の高付加価値化や商業空間の演出需要を背景に、安定した拡大が想定されています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性について分析しています。輸入コストや部材調達の不確実性が、価格設定や納期、在庫戦略に与える影響を整理し、企業の競争力に直結する論点として扱っています。
透視型暖炉は、両面に透明ガラスを備え、2つの空間から炎を鑑賞できる暖炉です。機能面では暖房としての役割を持ちつつ、意匠面では雰囲気づくりと空間の視覚的なつながりを生み出します。屋内と屋外、または住宅内の2つの部屋の間などに設置され、視線の抜けと演出効果を同時に提供します。
________________________________________
【需要背景と価値提案】
住環境の快適性とデザイン性を重視する傾向が強まる中で、暖炉は暖房機器としてだけでなく、空間演出の中核として位置付けられています。透視型暖炉は、1台で2空間に価値を提供できるため、リビングとダイニングの間、客室とラウンジの間など、間仕切りと演出を両立したい場面で採用されやすいです。
商業用途では、ホテル、レストラン、商業施設などで滞在体験の質を高める装置として活用されます。視覚的な象徴性が強く、来訪者の記憶に残る空間づくりに寄与する点が需要を支えます。
________________________________________
【分析内容と主要指標】
本レポートは、数量分析および定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を基に、市場規模と将来予測を提示しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別の切り口で需要構造を整理し、競争環境、需給動向、需要変化をもたらす要因を検証しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例を提示し、主要プレイヤーの強みを比較しています。世界および主要国における市場機会の規模把握、成長可能性評価、製品別および用途別の将来見通し、競争要因の評価が主な目的です。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場は製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプはガス式暖炉と電気式暖炉に区分されています。ガス暖炉は炎の演出力と暖房性能を重視する需要に対応しやすい一方、電気暖炉は設置性や安全性、導入ハードルの低さを背景に採用範囲を広げやすいです。
用途別では住宅用途と商業用途に分類されています。住宅用途では新築やリノベーションに伴う導入が中心になり、商業用途では集客やブランド演出の手段として導入が検討されます。いずれも意匠性、設置条件、運用コスト、規制対応が選定の重要要素になります。
________________________________________
