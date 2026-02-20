自動車用パワーエレクトロニクス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月17に「自動車用パワーエレクトロニクス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用パワーエレクトロニクスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用パワーエレクトロニクス市場の概要
自動車用パワーエレクトロニクス市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用パワーエレクトロニクス市場規模は 2035 年に約 139 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用パワーエレクトロニクス市場規模は約 80 億米ドルとなっています。自動車用パワーエレクトロニクスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用パワーエレクトロニクス市場シェアの拡大は、世界中で電気自動車とハイブリッド車の普及が進んでいることによるものです。国際エネルギー機関（IEA）によると、電気自動車の販売台数は2023年に14百万台に達し、高度なパワーエレクトロニクスの需要が高まっています。インバーター、オンボードチャージャー、DC/DCコンバーターなどのパワーエレクトロニクスは、電気自動車やハイブリッド車における電気エネルギーの制御と変換に不可欠です。
自動車用パワーエレクトロニクスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-power-electronics-market/114278
自動車用パワーエレクトロニクスに関する市場調査では、厳格な排出ガス規制と燃費規制、そしてパワーエレクトロニクスの進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。これに加え、自動運転車やコネクテッドカーの販売増加と消費者の期待の高まりも市場の成長を支えています。
しかし、特に新興市場におけるEV充電インフラの不足は、今後数年間の市場成長を制約すると予想されます。EVは先進的な自動車用パワーエレクトロニクスの主要な推進力であるため、充電インフラの不足はEVの普及を抑制し、パワーエレクトロニクスの販売を阻害する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342358/images/bodyimage1】
自動車用パワーエレクトロニクス市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用パワーエレクトロニクス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用パワーエレクトロニクスの市場調査は、アプリケーション別、コンポーネント別、車両タイプ別、電圧レベル別と地域別に分割されています。
自動車用パワーエレクトロニクス市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114278
自動車用パワーエレクトロニクス市場は、電圧レベル別に基づいて、低電圧（12V―48V）システムと高電圧（>400V）システムに分割されています。この2つのうち、高電圧システムセグメントは予測期間中に75%のシェアを占めると予想されています。この成長は、電動パワートレインにおける重要な役割、自動車の400Vプラットフォームから800Vプラットフォームへの移行、そして商用車および大型車の電動化の進展に起因しています。これに加え、急速充電システムと双方向システムの増加も、このセグメントの成長を支えています。
