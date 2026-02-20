ワンステップヘアドライヤー市場、販売チャネル別、製品タイプ別、エンドユーザー別、価格帯別、コードタイプ別、世界予測、2026年～2032年
ワンステップヘアドライヤー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.04％長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ワンステップヘアドライヤー市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「ワンステップヘアドライヤーレポート」では既存企業、専門メーカー、デジタルファーストブランドが、製造規模、プロフェッショナルによる認証、コミュニティマーケティングをどのように活用しているかを示す競争環境の概要を言及するほか、市場リーダーシップの確保と将来を見据えた事業運営のために、メーカーと小売業者が実施すべき実践的な戦略的施策と部門横断的な優先事項を分析します。
世界のワンステップヘアドライヤー市場規模は、2025年に5億1,533万米ドルと評価され、2026年の5億4,983万米ドルから2032年には8億8,590万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1929446-one-step-hair-dryer-market-by-distribution-channel.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ワンステップヘアドライヤー市場：流通チャネル別
第9章 ワンステップヘアドライヤー市場：製品タイプ別
第10章 ワンステップヘアドライヤー市場：エンドユーザー別
第11章 ワンステップヘアドライヤー市場：価格帯別
第12章 ワンステップヘアドライヤー市場コードタイプ別
第13章 ワンステップヘアドライヤー市場：地域別
第14章 ワンステップヘアドライヤー市場：グループ別
第15章 ワンステップヘアドライヤー市場：国別
第16章 米国ワンステップヘアドライヤー市場
第17章 中国ワンステップヘアドライヤー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ワンステップヘアドライヤーの市場環境はどのように変化していますか？
技術の成熟、小売環境の変化、進化する消費者行動に牽引され、変革的な転換期を迎えています。
・ワンステップヘアドライヤー市場における技術革新の影響は何ですか？
ブラシヘッド素材、モーター効率、熱制御システムの進歩により、ダメージリスクが低減され、スタイリングの均一性が向上しています。
・ワンステップヘアドライヤー市場における流通チャネルの違いは何ですか？
オフラインは体験型店舗を中心に展開され、オンラインは商品発見や価格比較を促進します。
