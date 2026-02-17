レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 熱交換器市場は2035年までに変革的な336億米ドル規模へ急成長し、エネルギー効率化の革新を背景に年平均成長率4.77％で着実に拡大する
熱交換器市場は、2025年の211億2,000万米ドルから2035年には336億米ドルへと拡大し、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.77％で成長すると見込まれています。エネルギー効率向上、脱炭素化戦略の加速、ならびに産業プロセスの高度化が、市場の中長期的な成長を支える主要因となっています。熱交換器は、異なる温度を持つ流体間で効率的に熱を移動させる基幹装置であり、発電、石油・ガス、化学、食品、医薬品、HVAC（暖房・換気・空調）など幅広い分野で不可欠な役割を果たしています。
脱炭素化目標の加速が高効率熱管理技術の需要を創出
各国がネットゼロ目標を掲げる中、エネルギー消費削減と排出量抑制に直結する設備投資が拡大しています。化石燃料依存の低減、再生可能エネルギー活用の拡大、水素エネルギーの商業化といった動きは、効率的な熱回収・熱管理技術への需要を押し上げています。特に産業分野では、廃熱回収システムの導入が進み、エネルギー再利用率を高める装置として熱交換器の重要性が再認識されています。
2024年4月には、スウェーデンの大手熱交換器メーカーであるアルファ・ラバルが、フランスのヴィカーブ工場においてプリンテッド回路式熱交換器（PCHE）の新生産ラインを稼働させました。拡散接合技術を活用した高性能モデルは、水素や海洋エネルギー分野を含むエネルギー転換市場向けに設計されており、脱炭素化社会を支える基盤技術として位置付けられています。
コスト構造と運用課題が市場拡大のハードルに
一方で、市場成長を制約する要因として、高額な初期投資および設置・保守コストが挙げられます。特に新興国市場では、技術認知の不足や資金制約が普及の障壁となっています。プレート式熱交換器は従来型と比較して製造コストが低減しているものの、漏れや圧力損失といった課題への対応には高度なメンテナンス体制が求められます。システム分解や部品交換に伴う運用停止リスクも、導入判断に影響を与える要素です。
しかしながら、材料技術や設計最適化の進展により、耐腐食性や熱伝導率、機械的強度が向上しており、長期的にはライフサイクルコストの低減が期待されています。
技術革新が市場機会を拡大
温度制御の精度向上は、化学反応や製造工程において極めて重要です。近年では、軽量化・高効率化・コンパクト化を実現する新素材やコーティング技術の導入が進んでいます。2025年5月には、米国のプール設備メーカーであるヘイワード・ホールディングスが、世界初のマイクロチャネル熱交換器を搭載したヒートポンプを発表しました。同製品は冷却・加熱機能を統合し、家庭向け市場に新たな付加価値を提供しています。
三価クロム処理（TCP）コーティングの採用により耐久性と防食性能も向上しており、過酷環境下での安定稼働を実現しています。こうした革新が、産業用途のみならず商業・住宅用途への市場拡大を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Alfa Laval AB
● API Heat Transfer
● Boyd
● Chart Industries
● Danfoss
● GE Vernova
● GEA Group Aktiengesellschaft
● Hisaka Works, Ltd.
● IHI Plant Services Corporation
● Johnson Controls
● Kelvion Holding GmbH
