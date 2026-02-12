株式会社ニレコ(本社：東京都八王子市、代表取締役社長：中杉 真一、以下「当社」)は、提携先であるIMSグループのインド子会社IMS Maco Services Pvt. Ltd.(以下「IMS Maco」) と協力し、インドの鉄鋼・非鉄金属業界向けに、本年2月よりCPC(Center Position Control：蛇行制御装置) の供給を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

本件は、当社が米国IMS Systems Inc.と北米市場で展開している蛇行制御装置の協業*と同様の枠組みに基づき、IMSグループとの連携をインド市場へ拡大するものです。





*2024年1月17日発表「ニレコ IMS Systems Inc.と共同で北米の鉄鋼・非鉄金属業界向けにEPC(蛇行制御装置)の供給を開始」( https://www.nireco.jp/ir-release/wp-content/uploads/sites/9/Nireco-IMS-EPC-Announcement_20240117_J.pdf )

当社は、長年にわたり培ってきたCPCに関する技術およびノウハウを活かし、IMS Macoと緊密に連携することで、インド市場における設計・製造・販売およびサービス体制の構築を進めてまいります。

IMS Macoは、現地ニーズに即した製品提供およびサービスを担い、当社は技術支援を通じて品質および付加価値の維持・向上を図ります。









インドは、鉄鋼・非鉄金属分野において生産能力の拡大が続いており、今後も高い成長が見込まれる重要な市場です。当社は、放射線厚み計をはじめとする非接触計測分野で世界的に高い評価を有するドイツのIMSグループとの長年にわたる協力関係を基盤に、日本国内でIMS社の非接触計測装置の販売に注力するとともに、北米市場ではIMS Systems Inc.との協業を通じてCPCの展開を進めてまいりました。

これらの取り組みで培ってきた知見と実績を活かし、インド市場においても迅速かつ柔軟に顧客ニーズへ対応できる体制を確立すべく、IMS Macoがニレコ製CPCをライセンス生産し、ニレコが製品製造及びサービスに係るサポートを行うことで合意したものです。

本協業により、CPCを通じた安定操業の実現と品質および歩留まりの維持・向上といった価値提供を、インドの鉄鋼・非鉄金属業界に広げていくことを目指します。





当社は、IMS Macoとの協業を通じて、インド市場における当社製CPCの普及拡大を図るとともに、米国およびインドをはじめとするIMSグループとの連携をさらに深化させ、グローバル市場における当社製CPCをはじめとする各種製品の販売拡大に取り組んでまいります。









【IMS グループについて】

1980年創業、本社：ドイツ ノルトラインヴェストファーレン州 ハイリゲンハウス ディーゼル通り55(Dieselstrasse 55, 42579 Heiligenhaus, Germany)、IMSグループは、ドイツのIMS Messsysteme GmbHを中核とするグローバル企業グループで、鉄鋼・非鉄金属業界向け放射線厚み計などの非接触計測装置分野において世界トップクラスのシェアを有します。欧州、北米、アジアを含む世界各地に拠点を持ち、各地域の市場ニーズに即した製造・販売・サービスを展開しています。

URL： https://www.ims-gmbh.de









【IMS Maco Services Pvt. Ltd.について】

IMSグループインド子会社として、世界水準の産業製品、先進的なエンジニアリング機器、及びカスタマイズされたソリューションを提供するリーディングプロバイダーであるMaco Corporationとの合弁により2005年創業、本社：インド西ベンガル州コルカタ(2/5, SARAT BOSE ROAD, SUKHSAGAR BUILDING 8TH FLOOR, SUITE NO. 8C,KOLKATA,Kolkata,West Bengal,700020-India)、事業内容：インド地域向けをメインとした鉄鋼・非鉄金属業界向け制御および計測装置の開発、製造、販売ならびに保守サービスを行っています。









【ニレコについて】

1950年11月設立、事業内容：制御および計測装置の開発、製造、販売ならびに保守サービス、連結売上高10,756百万円(2025年3月期)、資本金3,094百万円、東証スタンダード上場(証券コード：6863)、URL: https://www.nireco.jp









