Macで重複ファイルを削除できるおすすめアプリ5選｜ストレージ不足を安全に解消
Tenorshare Co., Ltd.は、2月6日（金）、Macクリーニングツール「Tenorshare Cleamio」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、重複ファイルの検索機能を向上しました。
★Mac重複ファイル削除アプリTenorshare Cleamio公式サイト：https://x.gd/YXa1B
Macを使っていると、「ストレージ容量がすぐに不足する」「同じ写真や動画が何度も保存されている気がする」と感じることはありませんか？その原因の多くは、Mac内に蓄積された重複ファイルです。こうした不要ファイルを効率よく整理するには、Mac向けの重複ファイル削除アプリを活用するのが最も安全で確実な方法です。
本記事では、Macで重複ファイルを削除したい方向けに、おすすめの重複ファイル削除アプリと選び方を詳しく解説します。
Part1．Macで重複ファイルが増えてしまうのはなぜ？
Macで重複ファイルが増える理由は、日常的な操作の中にあります。
■写真・動画を複数回インポートしてしまう
■ダウンロードフォルダに同じファイルを保存
■iCloudや外付けHDDとの同期
■アプリのバックアップや一時ファイルの蓄積
これらが積み重なることで、気づかないうちに大量の重複データがMacを圧迫します。その結果、動作が遅くなったり、空き容量が不足したりします。
Part2．Macで重複ファイルを削除する方法
Macで重複ファイルを削除する方法は、大きく分けて2つあります。
方法(1) Finderを使って手動で削除する
Finderの検索機能を使えば、ファイル名や種類を指定して重複ファイルを探すことは可能です。しかし、この方法には以下のようなデメリットがあります。
■フォルダごとに確認する必要があり時間がかかる
■完全一致以外の「類似ファイル」を見つけにくい
■必要なファイルを誤って削除するリスクがある
そのため、ファイル数が多いMacでは現実的とは言えません。
関連記事：Macで重複ファイルを削除する方法→https://x.gd/4FIQv
方法(2) Mac対応の重複ファイル削除アプリを使う
より安全かつ効率的に整理したい場合は、Mac向けの重複ファイル削除アプリを使う方法がおすすめです。専用アプリを使えば、
■Mac内を自動でスキャンし、重複ファイルを検出
■写真・動画・書類・音楽などをまとめて確認
■削除前にプレビューで内容をチェック
■不要な重複ファイルだけを選んで削除
といった作業を簡単に行えます。
特に初心者の方にとっては、誤削除を防げる点が大きなメリットです。ここからは、Macで重複ファイルを効率よく削除できるアプリの中から、特に評価が高く、実用性のあるものを厳選して紹介します。
Part．Macで使える重複ファイル削除アプリおすすめ5選
(1)Tenorshare Cleamio｜操作性と安全性を重視したMac用重複ファイル削除アプリ
Tenorshare Cleamioは、シンプルな操作でMac内の重複ファイルを整理できるアプリです。このアプリは、ユーザーが手動で探す必要なく、重複したファイルを自動的に検索します。写真、音楽、ドキュメント、アプリケーションなど、さまざまな種類のファイルに対応しており、パフォーマンスを損なうことなくストレージを最適化できます。
メリット
■写真・動画・書類など幅広い形式に対応
■重複ファイルを自動で分類・検出
■類似画像・同名ファイルにも対応
■削除前にプレビューで確認可能
■初心者でも迷わない直感的なUI
デメリット
★Mac重複ファイル削除アプリTenorshare Cleamio公式サイト：https://x.gd/YXa1B
