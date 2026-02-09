立正大学、前内閣総理大臣・石破茂氏を迎え公開講座を２月13日に開催

写真拡大 (全3枚)

　立正大学（東京都品川区／学長：北村行伸）は、2026年2月13日（金）、前内閣総理大臣・衆議院議員の石破茂氏を迎え、公開講座「石橋湛山を現代に問う」を品川キャンパスにて開催します。

　本講座は、本学元学長であり、政治家・経済学者・ジャーナリストとして活躍した石橋湛山の思想（自由・平和・民本主義）を現代の視点から捉え直し、大学教育や人材育成の在り方について考えることを目的としています。

　当日は、石破氏による基調講演に続き、本学学長・北村行伸との対談を実施。「信じる力と問い続ける力」をキーワードに、現代社会における民主主義、大学の使命、次代を担う人材育成について議論を深めます。

　本講座は一般公開とし、社会人・学生を問わず広く参加を受け付けています。

 

 

左から石橋 湛山（第55代内閣総理大臣、第16代立正大学 学長）、石破 茂 氏（第102,103代内閣総理大臣、衆議院議員）、北村 行伸（立正大学 学長）

 

■ 公開講座 概要

 

日時：2026年2月13日（金）18:00～19:15（予定）

 

会場：立正大学 品川キャンパス 石橋湛山記念講堂（東京都品川区大崎4-2-16）

 

登壇者：

　・基調講演：石破 茂 氏（ 第102,103代 内閣総理大臣／衆議院議員）

　・対談：北村 行伸（立正大学 学長）

 

テーマ：石橋湛山を現代に問う

 

参加費：無料（事前申込制）

 

定員：600名

 

■ 申込方法

立正大学公式Webサイトまたは申込専用ページよりお申し込みください。

（申込URL：https://www.kokuchpro.com/event/5013115a4f64675dd6e926ba5ec3af78/）

 