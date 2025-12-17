こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
WILLER ACROSS、アジア市場に向けた新たなコンテンツツーリズムを始動！
〜「ねもちくたむ FANMEETING IN TAIWAN」を開催し、安心・安全に楽しめる「国境を越えた推し活プラットフォーム」を構築〜
移動と分野の垣根を超えたCROSS（融合）から生まれる新たな価値を創造するWILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」）は、WILLER株式会社と台湾最大手のバス会社である國光汽車客運股份有限会社のジョイントベンチャーである國光威楽暇期旅行社股份有限公司（本社：台北市、代表者：村荑茂高、以下「國光WILLER」）と連携し、人気声優・アーティスト「ねもちくたむ」（根本流風、築田行子、田村響華）の台湾ファンミーティング「ねもちくたむ FANMEETING IN TAIWAN」（以下「本イベント」、https://travel.willer.co.jp/entertainment/nemotikutamu-fanmeeting/）を、2025年11月29日（土）〜30日（日）に実施しました。
本イベントでは、WILLER ACROSSが日本国内で培ってきたファンコミュニティを盛り上げる企画力と、國光WILLERが現地で有する移動・体験のコーディネート力を組み合わせ、台湾においても日本と同様に、安心・安全に推し活を楽しめる環境を整え、大盛況に終わりました。
本イベント成功の主なポイントは、以下の2点です。
1.グループ連携による「安心・安全な推し活プラットフォーム」の構築
WILLER ACROSSは國光WILLERとの事業連携により、台湾における移動・観光・イベント運営をワンストップで提供できる体制を構築しました。例えば、参加者が不安を感じやすい“海外での移動”については、チャーターバスによる移動を提供することで、台湾においても安心して推し活を楽しめる環境を実現。参加者からも「初めての台湾で不安でしたが、移動なども全てサポートしてもらえて楽しめました。」といった声が寄せられています。
2. 「コンテンツ×移動」で台湾を聖地化
コンテンツの魅力を最大限に引き出す企画として、「ねもちくたむ」の3人が声優を務めた『けものフレンズ』にちなみ、台北動物園のペンギン館にて撮影会を開催し、ファンにとって特別な体験を創出。また、台湾が初めての方でも楽しんでいただけるよう、九份や夜市、台北101といった人気観光地を「ねもちくたむ」と一緒にガイド付きで巡り、推し活と観光を一度に楽しめる内容としました。こうした企画を通じて、台湾を“ねもちくたむの新たな聖地”として位置づける体験を提供し、参加者から高い評価を得るとともに、また台湾に来たいと思っていただけるような取り組みとなりました。
本イベントの成功を踏まえ、WILLER ACROSSは、國光WILLERとの連携を一層強化させるとともに、アジア市場を見据えるエンタテインメント業界のパートナーとの事業領域を拡大してまいります。
今後もWILLER ACROSSは、「地域」と「観光」を掛け合わせたコンテンツツーリズムをグローバルに展開することで、コンテンツを活かした新たな感動体験の創出とファンコミュニティの活性化を図ると同時に、地域の賑わい創出と、日本のエンタメ・コンテンツのアジア展開を強力に支援してまいります。
■ねもちくたむについて
根本流風さん、築田行子さん、田村響華さんによるユニット。3人は人気アニメ『けものフレンズ』において、コウテイペンギン役（根本さん）、 フンボルトペンギン役 （築田さん）、 ジェンツーペンギン役（田村さん）をそれぞれ務め、声優ユニット「どうぶつビスケッツ×PPP」としても活動しています。今回の台湾ファンミーティングでは、この縁から台北動物園のペンギン館での撮影会を企画するなど、その世界観を大切にしたファンと楽しめる「推し活」企画を実施しました。
■國光威楽暇期旅行社股份有限公司 会社概要
会社名 ：國光威楽暇期旅行社股份有限公司
代表者 ：村荑茂高
所在地 ：台北市中山区中山北路一段72号 11階之6
海外からのインバウンド商品の企画、販売、運営 ・国内旅行商品の企画、販売、運営に加え、日本へのアウトバウンドの推進・台湾人に向けたプロモーション業務委託を行っています。
■WILLER ACROSS会社概要
会社名 ：WILLER ACROSS株式会社
代表者 ：宿谷勝士
所在地 ：〒104-0031東京都中央区京橋一丁目13番1号 WORK VILLA KYOBASHI6階
https://willer-across.co.jp/#company
WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。
■過去にWILLER ACROSSでプロデュースした人気イベント
https://travel.willer.co.jp/entertainment/backnumber/
※WILLER ACROSS株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
