テレビ東京「THEカラオケ★バトル」10冠女王として知られ、近頃はフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」で難曲を踏破して鬼レンチャンを達成、TBS「人間観察バラエティ モニタリング」の透明カラオケBOXで歴代最高点を記録するなど、目を見張る活躍を続ける奄美大島出身のシンガー・城 南海（きずき みなみ）が2年ぶりのニューアルバム「ウタアシビ」をリリースすることが発表された。 今回のアルバムは、城 南海がトータルプロデュースを手がけた作品となり、宮沢和史作詞・作曲の新しい奄美大島のシマ唄とも言える「きょら島～うつくしい島～」を奄美大島の唄者・前山真吾の唄とアレンジのもと収録。この楽曲はアルバムに先駆けて1月7日に先行配信することも決定した。 「きょら島～うつくしい島～」とともに初めて奄美大島の民謡・シマ唄も収録し、レコーディングは奄美大島で行われた。「ヨイスラ」は早朝の奄美の森や海岸でアカペラで収録され、鳥の声や海の音も楽しめる楽曲となっている。ジャケット写真も公開されたが、奄美大島の大和村・国直海岸で撮影されたもの。城 南海のルーツである奄美の自然、奄美の空気が集約された作品となりそうだ。 また、UKジャズドラマーYussef Dayes（ユセフ・デイズ）との交流のきっかけとなった、富士山でのセッション音源「Amami (feat. Minami Kizuki)」が配信リリースされており、日本の“奄美”が全世界で注目される中でのアルバムリリースとなる。城 南海は以下のようにコメントしている。 「2年ぶりのアルバムをみなさんにお届けできることを、心から嬉しく思います。 今回は私の唄の原点である"ウタアシビ(唄遊び)"をテーマに制作しました。 私の作品としては初めての奄美レコーディング、海や森での歌唱、海外のアーティストさんとのコラボレーションなど、素晴らしい経験をさせていただきました。 故郷奄美の魅力、音楽を奏であう楽しさや喜びを、私なりにぎゅっと詰め込んでいます。ぜひみなさんに楽しんでいただけると幸いです。」 今年9月にフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」に出演し鬼レンチャンを達成、11月6日放送のTBS「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」の透明カラオケBOX in 長崎！で歴代最高点を記録し話題になり、「城 南海 ウタアシビ 2026春」ツアーのチケットはほぼ完売となっている。これをうけて、2026年3月14日（土）の奄美大島公演と、2026年4月19日（日）COTTON CLUBの追加公演が決定し、12月1日(月)からファンクラブ先行でチケット販売がスタートする。アルバムリリースと共にツアーの開催を楽しみに待とう。【リリース情報】2026年1月7日（水）先行配信リリース「きょら島～うつくしい島～」（プリアドプリセーブリンク）https://kizuki-minami.lnk.to/Kyorajima_paps2026年1月21日（水）「ウタアシビ」収録予定曲「きょら島～うつくしい島～」「息吹」「豊年節」「ヨイスラ」他全11曲予定「城 南海 ウタアシビ 2026春 追加公演」2026年4月19日（日）COTTON CLUB[1st]Open3:00pm Start4:00pm [2nd]Open6:00pm Start7:00pmMUSIC CHARGE／料金[全席指定]\8,500 ボックスシート・センター (2～4名席) : \11,000ボックスシート・サイド (2～4名席) : \10,000ボックスシート・ペア (2名席) : \10,500ペア・シート (2名席) : \9,500※料金は1名様あたりの金額となります。「城 南海 ウタアシビ2026 春 in 奄美大島」2026 年3 月14日（土） 奄美大島・アマホームPLAZA マチナカホール(奄美市市民交流センター) 開場16 時30 分／開演17 時前売 自由席4,500円(税込)FC先行受付：12月1日(月) 12時～12月7日(日) 23時59分までhttps://www.kizukiminami.com/「城 南海 ウタアシビ 2026春」2026 年2 ⽉21 ⽇（⼟） ⿅児島・キャパルボホール 開場16 時15 分／開演17 時2026 年2 ⽉22 ⽇（⽇） 福岡・Gateʼs 7 開場15 時15 分／開演16 時2026 年3 ⽉7 ⽇（⼟） ⼤阪・⼼斎橋PARCO SPACE14 開場16 時15 分／開演17 時2026 年3 ⽉8 ⽇（⽇） 愛知・ボトムライン 開場15 時15 分／開演16 時2026 年3 ⽉28 ⽇（⼟） 北海道・⼩樽GOLDSTONE 開場16 時15 分／開演17 時2026 年3 ⽉29 ⽇（⽇） 宮城・LIVEDOME STARDUST 開場16 時15 分／開演17 時2026 年4 ⽉5 ⽇（⽇） 東京・⼤⼿町三井ホール 開場16 時15 分／開演17 時【リンク】・『息吹』配信リンクhttps://kizuki-minami.lnk.to/ibuki_paps・『息吹』MVhttps://youtu.be/DkZ4ioLXhUY?si=THwu59tO3ZUXds8N・Yussef Dayes「Amami (feat. Minami Kizuki)」 https://www.youtube.com/watch?v=ui-9YQzeTA8&list=RDui-9YQzeTA8&start_radio=1・Yussef Dayes In Japan (Film) 富士山 https://www.youtube.com/watch?v=BEcJNcLTAkw&t=1778s【オフィシャル／SNS】テイチクエンタテインメント https://www.teichiku.co.jp/artist/kizuki-minami/城 南海 Officail Home Page www.kizukiminami.com城 南海 Official YouTube Channel: https://www.youtube.com/@kizukiminami_official城 南海 X : twitter.com/kizukiminami城 南海 Instagram: www.instagram.com/kizukiminami/城 南海 TikTok: www.tiktok.com/@kizukiminami