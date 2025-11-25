個人用保護具市場規模は2033年までに7.1%のCAGR成長で1,587億5,000万米ドルに達する見込み
導入
個人用保護具（PPE）とは、ゴーグル、ヘルメット、その他感染や怪我から身体を守るために設計された製品を指します。身体的危害、極端な温度、化学物質、帯電、浮遊粒子状物質、バイオハザードなどの危険から使用者を保護するために使用されます。PPEは、スポーツやレクリエーションにおける防御のために着用することもできます。
世界の個人用保護具市場規模は、2024年には856.3億米ドルと評価され、2025年には917.1億米ドル、2033年には1,587.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2033年）中、年平均成長率（CAGR）7.1%で成長します。
市場概要
先進的かつ人間工学的に設計されたPPE：労働者の安全の未来
PPEは着用者と作業環境の間にバリアを作り、着用者にストレスや不快感を与える可能性があります。かさばるPPEは、作業能力を低下させる可能性さえあります。人間工学に基づいて設計されたPPEは、こうした障害を取り除き、最適な保護と安全な作業環境を確保します。したがって、技術の進歩は個人用保護具市場の発展を促進する重要な要因です。
労働者の安全と関連規制に関する意識：売上を牽引する最大の要因
労働衛生に対する意識の高まりは、PPEの世界的な需要拡大に重要な役割を果たしています。急速な工業化、外国投資の流入、そして労働者の安全を目的とした厳格な政府規制も、世界的なPPE需要の高まりに貢献しています。多くの国、特に先進国では、規制の枠組みにおいて、雇用主は特定の環境において従業員に必要なPPEを装備することが義務付けられています。
快適性、安全性、そしてスタイルまでも追求したカスタマイズ：PPE市場の今後のトレンド
PPE市場における主要なトレンドは、安全対策のカスタマイズと環境に優しい素材の採用です。ゴーグル、特殊機能を備えた防火服、洗練された保護靴など、快適でファッショナブルなPPEは、近年注目を集めている製品です。
主なハイライト
- 世界の個人用保護具市場は、さまざまな産業部門からの堅調な需要を背景に、高い成長率を記録すると予想されています。
- 強力な規制環境、工業化と都市化の進展、個人の安全に対する懸念により、北米が市場をリードすると予想されています。
- 最終用途産業に関しては、多くの発展途上国で製造活動が増加していることと、作業環境に応じて労働者にPPEを装備することを製造業者に義務付ける規制により、製造業が市場を支配しています。
- タイプ別セグメントでは、呼吸保護具が市場の大部分を占めると予想されています。これは、中東呼吸器症候群（MERS）、エボラウイルス病（EVD）、重症急性呼吸器症候群（SARS）といった慢性感染症の出現により、感染拡大を抑制するために呼吸保護具の使用が不可欠となっているためです。呼吸保護具は、様々なプロセスで使用または放出される有毒ガスや化学物質から作業員を保護するために、産業界においても使用されています。
- 米国のPPEメーカーであるMine Safety Appliances（MSA）は、95%がバイオベース素材で作られ、米国農務省の「バイオベース」PPE認定を受けたV-Gard GREENハードハットを開発しました。サトウキビから抽出したエタノールを主原料とし、グリーン高密度ポリエチレン（GHDPE）と呼ばれるバイオポリマーで作られています。このヘルメットは環境に悪影響を与えることなく廃棄できます。
