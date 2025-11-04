温石・遠赤外線を活用したトリートメント「バザルト（R）」 エステスクール創立10周年 全国でエステティシャン・セラピストの育成を推進
10年で全国8,000名が学んだ温石遠赤外線トリートメント 心と体を癒す技術として確かな信頼を築く
株式会社ウェルフィット（東京都千代田区、代表取締役：林ゆうこ）は、遠赤外線の温熱効果を活かした温石遠赤外線トリートメント技術「バザルト（R）」のスクール事業が
2025年10月31日で創立10周年を迎えたことをお知らせします。
10年間で全国延べ8,000名を超える受講生を輩出し、サロン・リラクゼーション業界を中心に多くのセラピストが現場で活躍しています。バザルト（R）の技術は、石の形状と熱伝導を利用し、オールハンドに近い繊細なトリートメントを実現。心地よい温かさが深部に届く独自の手法は、癒しとリラクゼーションの両面から高く評価されています。
メニューはフェイシャル・ボディ・ヘッドスパ・バストケア・妊活サポート・マタニティケア・メンズボディなど幅広く展開し、体と心のバランスを整えるケアとして支持を得ています。
また、「バストケア」「体質改善」「育毛」に関する技術は、エステ業界では珍しく学術論文にも掲載され、科学的な根拠に基づいた温熱トリートメントとして注目されています。
これらの実績を通じて、エステティックの枠を超えた社会的信頼を確立し、医療・福祉・教育など多様な分野との連携も進んでいます。
ウェルフィットでは、受講生一人ひとりの価値観や生き方を尊重し、「自らの手で社会とつながる」ための学びを提供。
この10年間で築いた信頼と技術が、多くの人々のキャリア形成と人生の転機を支えてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333330&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333330&id=bodyimage2】
温石遠赤外線のぬくもりを次の世代へ 癒しを超えて自立とつながりを支えるスクールへ進化
10周年を迎えたバザルト（R）スクールは、次の10年に向けて新たなステージへと歩みを進めます。
今後は「エステ・リラクゼーションの枠を超え、社会全体で心身を支える技術教育機関」としての発展を目指します。
近年では、看護・介護・助産・整体など、これまで異業種とされてきた分野からも技術導入の相談が増加。温めるケアがもたらす“安心感”や“人とのつながり”が高く評価されています。
これを受け、ウェルフィットでは分野横断的な研修や講師育成制度を強化し、地域ごとのニーズに応じた技術サポートを拡大。地方開催の充実とともに、地域社会に根ざした人材育成にも力を入れていきます。
バザルト（R）スクールは、“癒しを超えたケア”を通じて、年齢・性別を問わず、自らの手で人生を豊かにしていける人を育てることを使命としています。
温石のぬくもりと、その技術に込められた想いを次の世代へ。これからの10年も、人と人をつなぐ温かな循環を社会へ広げてまいります。
