営業力を劇的に改善する法人向け営業研修 × SaaS 『Sales Knowledge Lab』を正式リリース
株式会社NSJAPANは、法人向け営業支援の新サービスとして、営業力強化専門の研修コンテンツとSaaS型コーチングプラットフォーム『Sales Knowledge Lab』を提供開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329036&id=bodyimage1】
■ 概要
2025年7月29日、株式会社NSJAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役：内藤 脩平）は、法人向け営業研修サービス「Sales Knowledge Lab（セールス・ナレッジ・ラボ）」の提供を開始しました。本サービスは営業スキル向上に特化した研修コンテンツと人によるコーチングを組み合わせ、企業の営業力強化をトータルで支援するものです。SaaS形式で提供されるオンラインプラットフォーム上で、会員限定の研修コンテンツ配信、営業プロセスを可視化・支援するダッシュボード、定期的な対面コーチングセッション等を利用できます。経験豊富な営業のプロフェッショナルによる直接指導、SaaS（AI含む）を受けられる点が大きな特長です。料金プランや対象企業の制限は設けておらず、業種・規模を問わずあらゆる法人が利用可能となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329036&id=bodyimage2】
■ 開発背景：営業職の人材不足と属人化課題を解決
近年、企業の成長において営業組織の強化は重要な課題となっています。特に、営業現場では成果主義の加速、オンライン商談化、人材不足といった社会課題が深刻化しています。さらに、若手営業職の離職率が高く、営業ノウハウが属人的でブラックボックス化しやすい状況が課題となっています。しかし、多くの企業では新人営業の育成や営業スキルの底上げに苦戦しており、従来の座学研修やマニュアル中心のトレーニングでは実践で成果につなげることが難しいという声が上がっていました。また、研修分野にもAIを活用した自動化ソリューションが登場していますが、画一的なトレーニングでは個々の課題に対応しきれない場合があります。そうした中で、株式会社NSJAPANは、この問題解決のため、再現性の高い営業研修とSaaS（AI含む）を組み合わせた営業力強化プログラムを開発しました。当社はこれまで営業代行やコンサルティング事業を通じて、多くの企業の営業プロセス改善に取り組んできました。その経験から、単発の研修やeラーニングだけでは定着しにくい「"今"、営業現場で使えるスキル」を身につけるには、継続的かつ双方向の指導が不可欠であると考えました。Sales Knowledge Labは、この課題を解決するために、オンライン上の学習コンテンツに加えて、SaaS（AI含む）、そして、人間のコーチが伴走し実践的なアドバイスを提供するハイブリッド型の研修サービスとして誕生しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329036&id=bodyimage3】
■『Sales Knowledge Lab』の主な特徴
1. 営業スキル特化型の会員限定コンテンツ：営業トークの技術や顧客ニーズの掘り起こし方など、営業力向上に直結するコンテンツをオンラインで提供します。動画やケーススタディ、チェックリストなど実践で役立つ教材を会員限定で配信し、いつでも自主学習に取り組めます。
2. 営業プロセス支援ダッシュボード：専用のダッシュボード上で各メンバーの商談状況やKPI進捗を見える化します。これにより、営業チームは目標達成に向けた課題を即座に把握でき、マネージャーは育成やフォローが必要なポイントを把握できます。ダッシュボードには学習履歴も統合され、研修成果と営業成果を紐づけて管理することで、研修内容の効果測定も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329036&id=bodyimage1】
■ 概要
2025年7月29日、株式会社NSJAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役：内藤 脩平）は、法人向け営業研修サービス「Sales Knowledge Lab（セールス・ナレッジ・ラボ）」の提供を開始しました。本サービスは営業スキル向上に特化した研修コンテンツと人によるコーチングを組み合わせ、企業の営業力強化をトータルで支援するものです。SaaS形式で提供されるオンラインプラットフォーム上で、会員限定の研修コンテンツ配信、営業プロセスを可視化・支援するダッシュボード、定期的な対面コーチングセッション等を利用できます。経験豊富な営業のプロフェッショナルによる直接指導、SaaS（AI含む）を受けられる点が大きな特長です。料金プランや対象企業の制限は設けておらず、業種・規模を問わずあらゆる法人が利用可能となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329036&id=bodyimage2】
■ 開発背景：営業職の人材不足と属人化課題を解決
近年、企業の成長において営業組織の強化は重要な課題となっています。特に、営業現場では成果主義の加速、オンライン商談化、人材不足といった社会課題が深刻化しています。さらに、若手営業職の離職率が高く、営業ノウハウが属人的でブラックボックス化しやすい状況が課題となっています。しかし、多くの企業では新人営業の育成や営業スキルの底上げに苦戦しており、従来の座学研修やマニュアル中心のトレーニングでは実践で成果につなげることが難しいという声が上がっていました。また、研修分野にもAIを活用した自動化ソリューションが登場していますが、画一的なトレーニングでは個々の課題に対応しきれない場合があります。そうした中で、株式会社NSJAPANは、この問題解決のため、再現性の高い営業研修とSaaS（AI含む）を組み合わせた営業力強化プログラムを開発しました。当社はこれまで営業代行やコンサルティング事業を通じて、多くの企業の営業プロセス改善に取り組んできました。その経験から、単発の研修やeラーニングだけでは定着しにくい「"今"、営業現場で使えるスキル」を身につけるには、継続的かつ双方向の指導が不可欠であると考えました。Sales Knowledge Labは、この課題を解決するために、オンライン上の学習コンテンツに加えて、SaaS（AI含む）、そして、人間のコーチが伴走し実践的なアドバイスを提供するハイブリッド型の研修サービスとして誕生しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329036&id=bodyimage3】
■『Sales Knowledge Lab』の主な特徴
1. 営業スキル特化型の会員限定コンテンツ：営業トークの技術や顧客ニーズの掘り起こし方など、営業力向上に直結するコンテンツをオンラインで提供します。動画やケーススタディ、チェックリストなど実践で役立つ教材を会員限定で配信し、いつでも自主学習に取り組めます。
2. 営業プロセス支援ダッシュボード：専用のダッシュボード上で各メンバーの商談状況やKPI進捗を見える化します。これにより、営業チームは目標達成に向けた課題を即座に把握でき、マネージャーは育成やフォローが必要なポイントを把握できます。ダッシュボードには学習履歴も統合され、研修成果と営業成果を紐づけて管理することで、研修内容の効果測定も可能です。