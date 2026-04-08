高校デビュー失敗!?女子から完全無視されるチャラい態度９パターン
中学までの自分を脱ぎ捨てて女子の注目を浴びたい！と高校デビューをもくろむ人は多そうですが、あまりに思い切ったイメチェンを図ると、「なにあの人…」とかえって敬遠されてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性436名に聞いたアンケートを参考に「高校デビュー失敗!?女子から完全無視されるチャラい態度」をご紹介します。
【１】女子のLINEアカウントを聞いて自分のグループに誘いまくる
「むやみに声を掛けるとかあり得ないし、絶対教えたくなくなる」（10代女性）というように、性急に連絡先を聞き出そうとすると、逆にガードを固められてしまうようです。時間をかけて信頼を得てからアプローチしたほうが、結果的に事がうまく運ぶでしょう。
【２】「中学のときの彼女」のことを聞こえよがしに語る
「本当にモテる人は、元カノの話とか言いふらしたりしません！」（10代女性）というように、恋愛歴を武勇伝のように語っても、呆れられるだけかもしれません。むしろ「口の軽い男！」と悪評が立つ危険もあるので、慎んだほうが身のためでしょう。
【３】女子のためにドアを開けて待つなど、「モテ行動」を繰り出す
「みんなに親切なのはいいけど、かわいい子にだけだと反感くらいますよ！」（20代女性）というように、自分をよく見せるための行為は、巧妙にやらないと逆効果になりかねません。お目当ての女子には、さりげなく自分を売り込んだほうがよさそうです。
【４】弾けもしないのにギターを担いで登校する
「演奏して！とねだってもかたくなに拒否されるから、翌日から誰も触れなくなった」（20代女性）というように、必死のキャラ設定がすぐに崩壊してしまったパターンです。「バンドマン」「スポーツ万能」など、わかりやすい特技を全面に押し出すには、実力が伴う必要があるでしょう。
【５】手鏡で前髪をチェックするなど、ナルシストな行動をとる
「清潔感は大事だけど、見た目を気にしすぎるのはちょっと…」（10代女性）というように、身だしなみの確認は、人知れず行ったほうがよさそうです。むしろ豪快さが好まれる場合もあるので、細かいおしゃれに心血を注ぐのも善し悪しかもしれません。
【６】武器か！と思うボリュームのブレスレットやチェーンをぶら下げる
「アクセサリーをジャラジャラつけてたら、チャラいというか怖いと思う」（20代女性）というように、行き過ぎた男っぽさの演出は、モテるどころか「危険人物」と見なされるおそれがあります。財布を出したときにチラ見せするくらいに留めましょう。
【７】「ねみぃ」「だりぃ」など、チャラい言葉を連発する
「周りに聞かせるために言ってるのがみえみえで、かえってカッコ悪い」（10代女性）というように、使い慣れないセリフを口に出しても、「わざと」だと見破られてしまうようです。付け焼き刃の「カッコつけ」はすぐにメッキが剥がれるので、控えたほうがいいでしょう。
【８】奇抜な色や不自然な盛りで髪だけが異様に目立つ
「本気でモテると思ってやってるなら、センス疑います」（10代女性）というように、凝ったヘアスタイルもイマイチのようです。たとえ周囲に埋没してしまうとしても、ナチュラルでこぎれいな髪型のほうが好感度は高いでしょう。
【９】腰パンやボタン全開など、極端に制服を着崩す
「鏡の前で一生懸命ラフな感じにしたんだろうなあ…と笑ってしまった」（10代女性）というように、新入生がこなれた風に制服を着こなすのは無理があるようです。中途半端に崩してもだらしなく見えるだけなので、入学直後はおとなしく着用するのがスマートかもしれません。
うっかり意気込みすぎると、女子から白い目で見られてしまうかもしれません。周りとのギャップが大きいと悪目立ちするので、ほかの男子とのバランスも考慮したほうがいいでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計436名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】女子のLINEアカウントを聞いて自分のグループに誘いまくる
「むやみに声を掛けるとかあり得ないし、絶対教えたくなくなる」（10代女性）というように、性急に連絡先を聞き出そうとすると、逆にガードを固められてしまうようです。時間をかけて信頼を得てからアプローチしたほうが、結果的に事がうまく運ぶでしょう。
「本当にモテる人は、元カノの話とか言いふらしたりしません！」（10代女性）というように、恋愛歴を武勇伝のように語っても、呆れられるだけかもしれません。むしろ「口の軽い男！」と悪評が立つ危険もあるので、慎んだほうが身のためでしょう。
【３】女子のためにドアを開けて待つなど、「モテ行動」を繰り出す
「みんなに親切なのはいいけど、かわいい子にだけだと反感くらいますよ！」（20代女性）というように、自分をよく見せるための行為は、巧妙にやらないと逆効果になりかねません。お目当ての女子には、さりげなく自分を売り込んだほうがよさそうです。
【４】弾けもしないのにギターを担いで登校する
「演奏して！とねだってもかたくなに拒否されるから、翌日から誰も触れなくなった」（20代女性）というように、必死のキャラ設定がすぐに崩壊してしまったパターンです。「バンドマン」「スポーツ万能」など、わかりやすい特技を全面に押し出すには、実力が伴う必要があるでしょう。
【５】手鏡で前髪をチェックするなど、ナルシストな行動をとる
「清潔感は大事だけど、見た目を気にしすぎるのはちょっと…」（10代女性）というように、身だしなみの確認は、人知れず行ったほうがよさそうです。むしろ豪快さが好まれる場合もあるので、細かいおしゃれに心血を注ぐのも善し悪しかもしれません。
【６】武器か！と思うボリュームのブレスレットやチェーンをぶら下げる
「アクセサリーをジャラジャラつけてたら、チャラいというか怖いと思う」（20代女性）というように、行き過ぎた男っぽさの演出は、モテるどころか「危険人物」と見なされるおそれがあります。財布を出したときにチラ見せするくらいに留めましょう。
【７】「ねみぃ」「だりぃ」など、チャラい言葉を連発する
「周りに聞かせるために言ってるのがみえみえで、かえってカッコ悪い」（10代女性）というように、使い慣れないセリフを口に出しても、「わざと」だと見破られてしまうようです。付け焼き刃の「カッコつけ」はすぐにメッキが剥がれるので、控えたほうがいいでしょう。
【８】奇抜な色や不自然な盛りで髪だけが異様に目立つ
「本気でモテると思ってやってるなら、センス疑います」（10代女性）というように、凝ったヘアスタイルもイマイチのようです。たとえ周囲に埋没してしまうとしても、ナチュラルでこぎれいな髪型のほうが好感度は高いでしょう。
【９】腰パンやボタン全開など、極端に制服を着崩す
「鏡の前で一生懸命ラフな感じにしたんだろうなあ…と笑ってしまった」（10代女性）というように、新入生がこなれた風に制服を着こなすのは無理があるようです。中途半端に崩してもだらしなく見えるだけなので、入学直後はおとなしく着用するのがスマートかもしれません。
うっかり意気込みすぎると、女子から白い目で見られてしまうかもしれません。周りとのギャップが大きいと悪目立ちするので、ほかの男子とのバランスも考慮したほうがいいでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年10月30日から11月6日まで
対象：合計436名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査