「バランスよく栄養をとらなければ」なんて難しく考え過ぎなくて大丈夫！シンプルに栄養がとれる5つの方法とは？【70歳からおいしく栄養がとれる食事のくふう】

「バランスよく栄養をとらなければ」なんて難しく考え過ぎなくて大丈夫！シンプルに栄養がとれる5つの方法とは

シニアの栄養のとり方、これだけは押さえておきたい！

必要な栄養を効率よくとるのがシニア流難しく考え過ぎなくて大丈夫

栄養のことを考えれば考えるほど、「バランスよく栄養をとらなければ」と、食品や品数にこだわりがちですが、毎日のことだからこそ、継続できることが大事です。シンプルに栄養がとれる5つの方法を身につけましょう。今日1日で十分に栄養がとれなくても、明日かあさってで取り戻せばOK。数日単位でみて、総合的にバランスよく栄養がとれていれば大丈夫と考えてください。手軽にとる手段として、コンビニやスーパーで買った惣菜も活用しましょう。

シニアの栄養のとりかた 5カ条

1.たんぱく質を十分に取りましょう

2.油脂が不足しないようにしましょう

3.ご飯は減らし過ぎずに

4.牛乳・乳製品は毎日とりましょう

5.「ちょい足し」で栄養はさらにアップ!

【出典】『70歳からおいしく栄養がとれる食事のくふう』

監修：特定非営利活動法人 京都栄養士ネット 日本文芸社刊

監修者プロフィール

訪問栄養食事指導で地域の皆様の健康と栄養をサポートする管理栄養士のグループ。メンバーは京都府栄養士会の会員。2018年9月に認定栄養ケアステーションの認定を受け、京都府全域で訪問栄養指導を中心とした活動を行っている。2021年10月より機能強化型栄養ケアステーションに移行認定。在宅で療養されている方を訪問して、その方にあった食事の作り方やどの程度栄養量が摂れているか何を補えばよいかなどを、その方の嗜好や生活環境を大事にしながら、一人ひとりその人にあった形で提案し、実践してもらえる支援を目指し、多職種と連携し活動している。