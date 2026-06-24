◇W杯北中米大会1次リーグL組 イングランド0―0ガーナ（2026年6月23日 ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第2戦は23日（日本時間24日）に行われ、イングランド（FIFAランク4位）がガーナ（同65位）と0―0のドロー。1勝1分けの勝ち点4で同組首位をキープしたが決勝トーナメント進出決定はお預けとなった。

イングランドはクロアチアとの第1戦に4―2と快勝。60年ぶり2度目の優勝へ向け好発進。第2戦では「ブラック・スターズ」の愛称で知られるアフリカの雄ガーナと激突した。

試合は序盤から主導権を握って攻勢を仕掛けるもスコアレスのまま前半終了。得点こそ奪えなかったが相手のシュートを0本に封じた。

後半16分、左サイドのフリーキックからMFアンダーソン（ノッティンガムF）が強烈なヘディングシュートを放つも相手守備陣に防がれゴールならず。同42分にはFWケーン（Bミュンヘン）が決定機を迎えたが左足でのボレーシュートを大きくふかしてしまい、悔しそうに頭を抱える場面があった。

その後も攻め立てたがガーナ守備陣を最後まで崩せずスコアレスドロー。1勝1分けの勝ち点4で決勝トーナメント進出決定はお預け。1次リーグ最終戦となる27日（日本時間28日）の第3戦ではパナマと対戦する。