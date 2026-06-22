結果が見える、習慣になる。呼吸と体幹お役立ちスマホアプリ
理想の呼吸に導いたり、体幹を強化できたりと、目標に近づくためのサポートをしてくれるおすすめのアプリをリサーチ。
体幹編
操作が簡単で、長く続けられそう（ライターS）
筋トレ・タイマー筋トレをアシストするタイマーアプリ
あらかじめ設定したトレーニング時間、休憩時間、回数、セット数をタイマーでカウントしてくれる。履歴も残るので、繰り返しトレーニングを行う時にも便利。ストレッチ時の相棒にも。
呼吸編
呼吸のスコアが一目瞭然で楽しい（ライターS）
Respi Checkerスマホの内蔵センサーを活用し、腹部の動きを計測
神戸学院大学総合リハビリテーション学部作業療法学科の田代大祐講師が開発。スマホを腹部に当てるだけで、手軽に自分の呼吸状態を確認できる。さらに呼吸トレーニング機能も搭載。
夜眠る前に呼吸を整える時間ができた！（編集K）
Upmind自律神経のバランスを計測。ヨガや瞑想で落ち着く。
スマホのカメラに30秒指を当てるだけで、自律神経のバランスを計測。リラックス音楽・瞑想やヨガなどのコンテンツで、忙しい毎日の中で呼吸を整える「余白」を生み出してくれる。
取材、文・鈴木恵美
anan 2499号（2026年6月10日発売）より