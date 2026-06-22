結果が見える、習慣になる。呼吸と体幹お役立ちスマホアプリ

理想の呼吸に導いたり、体幹を強化できたりと、目標に近づくためのサポートをしてくれるおすすめのアプリをリサーチ。

体幹編

操作が簡単で、長く続けられそう（ライターS）

筋トレ・タイマー

筋トレをアシストするタイマーアプリ

あらかじめ設定したトレーニング時間、休憩時間、回数、セット数をタイマーでカウントしてくれる。履歴も残るので、繰り返しトレーニングを行う時にも便利。ストレッチ時の相棒にも。

呼吸編

呼吸のスコアが一目瞭然で楽しい（ライターS）

Respi Checker

スマホの内蔵センサーを活用し、腹部の動きを計測

神戸学院大学総合リハビリテーション学部作業療法学科の田代大祐講師が開発。スマホを腹部に当てるだけで、手軽に自分の呼吸状態を確認できる。さらに呼吸トレーニング機能も搭載。

夜眠る前に呼吸を整える時間ができた！（編集K）

Upmind

自律神経のバランスを計測。ヨガや瞑想で落ち着く。

スマホのカメラに30秒指を当てるだけで、自律神経のバランスを計測。リラックス音楽・瞑想やヨガなどのコンテンツで、忙しい毎日の中で呼吸を整える「余白」を生み出してくれる。