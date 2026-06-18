『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』累計1500万部突破 ムック本発売やショップなど展開
小説『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』（ガガガ文庫刊）が15周年を迎え、全世界累計1500万部を突破し、15の特別企画が始動した。
【画像】公開された『俺ガイル』新刊やグッズ、カフェメニュー
■『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。結３』＆15周年ムック本発売
2026年9月18日（金）、ファン待望の最新刊『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。結３』が発売決定！さらに、これまでの俺ガイルの歴史が詰まったファン必読＆超豪華な夢の1冊「15周年記念ムック」も同時発売。
■俺ガイル×JR東海推し旅コラボ実施
9月18日（金）から27年3月31日（水）までコラボが決定！超豪華な企画も盛り沢山！？詳細は順次公開される。
■Cafe Lishコラボ
小学館 1Fにある Cafe Lish とのコラボが決定！ここでしか食べられないコラボメニューも。9月18日（金）〜10月31日（土）まで。
■全国ポップアップショップツアー
9月18日（金）から西武渋谷店を皮切りに、全国をまわるポップアップショップツアー（！？）が開催決定。15周年記念グッズも発売！海外展開も予定されている。
【画像】公開された『俺ガイル』新刊やグッズ、カフェメニュー
■『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。結３』＆15周年ムック本発売
2026年9月18日（金）、ファン待望の最新刊『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。結３』が発売決定！さらに、これまでの俺ガイルの歴史が詰まったファン必読＆超豪華な夢の1冊「15周年記念ムック」も同時発売。
9月18日（金）から27年3月31日（水）までコラボが決定！超豪華な企画も盛り沢山！？詳細は順次公開される。
■Cafe Lishコラボ
小学館 1Fにある Cafe Lish とのコラボが決定！ここでしか食べられないコラボメニューも。9月18日（金）〜10月31日（土）まで。
■全国ポップアップショップツアー
9月18日（金）から西武渋谷店を皮切りに、全国をまわるポップアップショップツアー（！？）が開催決定。15周年記念グッズも発売！海外展開も予定されている。
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