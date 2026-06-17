１７日の放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカー北中米Ｗ杯の第２戦のチュニジア戦を控えた森保ジャパンについて特集。元日本代表で、１９９３年の“ドーハの悲劇”を森保一監督（５７）とともに経験した武田修宏さん（５９）が生出演した。

１９９３年にオフト監督が指揮した日本代表から待遇が大きく変わったという話題で、それまで飛行機のエコノミーを利用していたのがビジネスクラスに変わったこと、宿泊ホテルが同じポジション２人部屋だったのが、高級ホテルのシングルルームになったこと、現地食だったものがシェフが帯同するようになったことなどが紹介された。

これについて武田さんは「Ｊリーグができたから。それまでは日本リーグってアマチュアで、企業だったから。僕も５年間、日本リーグでやってたので、代表で出ても“日当”なんですよ。日当５０００円とか３０００円とか。（日本代表も）名誉なんですよ当時は」と回顧。

「９０年の北京アジア大会は、カズさん（三浦知良）と同室だったんですけど、僕はあまりにイビキがうるさいので、１人部屋にもっていかれました」とのエピソードも明かした。

その後、「９１年に三浦知良さんがお金を出してくれとか主張することで、お金が出たり、色んなことが変わってきて、さっきカズさんに確認したんですけど、９１年のキリン杯で赤いユニホーム着て、優勝したら１人５０万円っていうのを交渉して、それから日本代表にお金が出るようになったんです。ありがとうございました」と、５９歳の今も現役の“キングカズ”こと元日本代表・三浦知良（Ｊ３福島）の“功績”を語った。