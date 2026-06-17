タレント・俳優として活躍する森香澄の初の美容本『戦略的かわいいの作り方－森香澄のかしこい美容メソッド－』が、2026年9月1日に小学館より発売される。

【画像】デコルテ披露！ 公開された書影

本書は、美容誌「美的」とタッグを組んだ一冊。テレビやSNSで“あざとかわいい”姿が話題を集める森が、大学生から局アナ時代を経て30代に突入し、積み重ねてきた美容の試行錯誤とロジックを77のメソッドとして紹介する。

構成は、「大学生～局アナ時代に研究を重ねて生み出したメイクテクニック」「－7kgのダイエットに成功した“スフレっぽボディ”の作り方」「忙しくてもブレない透明感肌を保つための美容習慣」「徹底した自己分析で磨き上げてきた強メンタル論」の全4章。「美的.com」での連載「森香澄の戦略的人類モテBEAUTY」の内容も盛り込みながら、森自身の言葉で美の哲学を紐解いていく。

本書初出しとなるカラコン選びのこだわり、美容医療との付き合い方、最新のダイエット方法といった実践的な情報のほか、恋愛・結婚観など内面に踏み込んだ内容も収録。撮り下ろし写真も50点以上掲載される。

あわせて、刊行を記念したトークショーおよびお渡し会の開催も発表された。トークショー「森香澄と美容の本音トーク♫ー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」は2026年9月5日に代官山 蔦屋書店で開催。お渡し会は東京・大阪・名古屋・福岡の4都市で順次実施される。

■森香澄 コメント

森香澄です。この度、美容本を発売させていただくことになりました！美容も好き。トレンドも好き。でも大切なのは“流行るもの”より“似合うもの”。忙しい毎日の中でも無理なく続けられて、自分らしく心地よくいられる美容を探し続けてきました。その中で見つけた私が本当にやってよかった77の美容法を、素敵な写真とともに1冊にしました。今までお伝えできていなかったことも、惜しみなく綴っています。戦略的かわいいの作り方を、楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文=リアルサウンド ブック編集部）