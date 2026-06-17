7月1日より中京テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする水曜プラチナイト新ドラマ『おちたらおわり』のメインビジュアルとティザー映像が公開され、新たに池田直人（レインボー）、船ヶ山哲、木原勝利、高井佳佑（ガーリィレコード）、清水海李、簡秀吉の出演が発表された。

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本作は、累計発行部数1000万部を超え、ドラマ化もされた大ヒット作『ライフ』のすえのぶけいこによる同名漫画を実写ドラマ化するサバイバルサスペンス。新築タワーマンションを舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く、女たちのバトルが描かれる。

憧れのタワーマンションに夫と娘の3人で引っ越してきた主人公・月島明日海。しかし、同じマンションで再会したのは、因縁を抱えた相手、真宮孔美子だった。表向きは完璧なセレブママでありながら、その裏には底知れぬ執着と策略を秘めていた。ママ友たちを巻き込みながら、些細な違和感はやがて、不倫、裏切り、復讐へと姿を変えていく。一見きらびやかなタワーマンション。しかしその内部では、階層、生活水準、家庭環境の違いがマウントや嫉妬として噴き出していく。誰が味方で、誰が敵なのか。そしていったい誰が“落ちる”のか。

主演の宇垣美里が演じるのは、主人公の月島明日海。因縁を抱える相手・真宮孔美子を篠田麻里子が演じる。そのほか、同じタワマンに暮らすママ友として、佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈が出演。脚本を手がけるのは、『大奥』シリーズ（フジテレビ系）などの浅野妙子。演出は、『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）の大谷健太郎と『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の北川瞳が担当する。

公開されたメインビジュアルでは、華やかな赤いドレスを着飾った5名のママキャストが、きらびやかに見えるタワーマンションの裏で、それぞれが嫉妬や悩みを抱えているという“二面性”を、ガラス越しの演出で表現。ガラスで歪みゆく表情が、本作の持つ“オトスカ、オトサレルカ”の緊張感を象徴するビジュアルとなっている。

新たに出演が発表されたのは、レギュラーキャスト6名。主人公・月島明日海（宇垣美里）の夫・航平役にはレインボーの池田、真宮孔美子（篠田麻里子）の夫・雅純役には船ヶ山、丸山朋代（佐津川愛美）の夫・恭弘役には木原、桜庭心菜（風吹ケイ）の夫・篤役にはガーリィレコードの高井、楠紗都（鈴木紗理奈）の夫・英治役には清水が起用された。さらに、物語のキーパーソン・桐ヶ谷カイ役には簡が決定。タワーマンションに出入りするフードデリバリーの青年で、あるキッカケで偶然、明日海と関わるようになる役どころだ。

あわせて公開された60秒ティザー映像では、今回発表された男性キャスト陣とママ友たちとの危険な関係が示唆されている。（文＝リアルサウンド編集部）