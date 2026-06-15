宇都宮がエドワーズの来季限りでの引退を発表…「残されたすべてをこのシーズンに注ぎます」

6月15日、宇都宮ブレックスは、ギャビン・エドワーズが2026－27シーズンをもって現役を引退することを発表した。

アメリカ出身で現在38歳のエドワーズは、206センチ112キロのパワーフォワード。コネチカット大学を卒業後、2010年に韓国でプロキャリアをスタートさせた。その後、ウクライナ、NBA Dリーグ、ギリシャ、マレーシアでのプレーを経て、2013年に来日。アイシンシーホース三河（現：シーホース三河）、千葉ジェッツに在籍し、2023年に宇都宮へ加入した。また、2020年には日本国籍を取得しており、日本代表として東京オリンピックにも出場している。なお、同選手については6月12日に2026－27シーズンの選手契約継続がアナウンスされていたが、本人からの申し出により今回現役引退に至ったことが明かされている。

今回の発表に際して、エドワーズがクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「BREX NATIONの皆さま、こんにちは！

再び、このチームに戻ってくることができ、皆さまとともに戦えることをとても光栄に思います。

ここで皆さまにお知らせしたいことがあります。

今（2026－27）シーズンをもって、私は現役を引退することを決めました。

このような素晴らしいチームとファンの皆さまとともに選手としての『最後』を迎えられることに、心から感謝しています。

この経験は、かけがえのないものです。

皆さまと分かち合える幸せな思い出を残せるよう、残されたすべてをこのシーズンに注ぎます。

これからも変わらぬ応援をよろしくお願いします」

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