宝塚記念を連覇したメイショウタバル（牡5＝石橋）は激闘から一夜明けた15日、栗東トレセンの厩舎で静養した。

上籠助手は「（当日の）午後9時ぐらいに帰ってきた。ケロッとしている。レース後は疲れている感じもあったけど、今は普段と変わりない」と報告。無事に送り出すという大役を務めあげ、「ホッとした。調教では100点を取れたけど、競馬で0点にならないでくれと願っていた。言うことがない競馬。豊さんと馬が噛み合っての競馬」と胸をなで下ろした。

当日はレース直前にゲリラ豪雨が阪神競馬場を襲った。「パドックの終わり際にポツポツときて、豊さんと“遅かったな〜”なんて話をしていたけど、地下馬道を出る頃には土砂降り。場内もざわついていてびっくりした」と振り返る。レースでは2番手から。逃げずに勝ったのは3歳時のつばき賞以来。「調教に乗ってくれた（太宰）啓介に感謝したい。“こんな馬、調教でも乗れるチャンスはなかなかない”と過去の調教ビデオまで見てイメージトレーニングして臨んでくれた。競馬で乗らないのにそこまでやってくれてうれしかった」と感謝した。

ゲートまで付き添い、レース中は移動のバスで声を枯らすほど叫んだ。「豊さんのジョッキーカメラは酔わないからずっと見ていられる（笑い）。馬には“頑張ったね、偉いね”と伝えた。凄い馬だと思う」と喜びを噛みしめた。今秋のフランスG1凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン）挑戦が早くも話題に上がっているが、「先のことよりとにかく無事に。ケガがないようにケアするだけ」と目の前の馬と向き合っていた。