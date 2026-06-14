サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が6月12日（日本時間）、開幕しました。同月15日には日本代表がオランダ代表と初戦を迎えます。「名字由来net」ウェブ、アプリなどを手掛ける「リクスタ」（千葉県市川市）が「2026FIFAワールドカップ日本代表選手の珍しいレア名字ランキング」を発表しました。

【結果が意外！】大迫、久保は何位だった？ “全選手”ランキング結果がコレです！

ランキングは、月間1000万アクセスの「名字由来net」ウェブ、アプリのデータベースから実世帯が確認できる名字のみを集計。JFA公式サイトに掲載されている招集された選手（2026年5月28日時点）の中から、当社委員会の厳正な審査を経て全国人数（四捨五入で算出）の少ない順で抽出しています。

3位は冨安健洋選手の「冨安」でした。全国人数は約2000人。2位は塩貝健人選手の「塩貝」でした。全国人数は約1100人。

そして、1位は堂安律選手の「堂安」でした。全国人数は約120人。堂安選手の出身地・兵庫県に最も多く、およそ60人（約50％）暮らしているということです。