サッカー日本代表のワールドカップ（W杯）北中米大会初戦・オランダ戦が、14日（日本時間15日）にキックオフされる。5日に公開された日本代表初の映画「ONE CREATURE」の岸枢宇己監督は、続編も見据え、米国で密着取材を継続している。劇中に登場したMF遠藤航（33＝リバプール）が12日、痛めた左足が回復せず離脱し代表の引退を表明という激震の中、目の当たりにした同じ方向を向くチームの強さを語り、1次リーグの行方を予想した。

◆1次リーグ（3試合）予想

日本は強いチームの方が、やりやすいんじゃないですか？ 前回は1戦目がドイツ、3戦目がスペインで勝った。今回は1戦目がオランダで、3戦目がスウェーデン。有利と思える2戦目でコスタリカに負けた前回と違う戦いを、今回のチュニジアにできるか？ この4年で、相手と状況に合わせ、生きもののように変幻自在に戦い方を変えられるようになったので違う結果になるのでは？

イングランドに勝ち、森保さんも「強豪国も全然、油断してくれなくなった」と言っていましたが、オランダもイケイケで来ないかも知れない。結果、お見合いして引き分けがリアルかと。全勝は期待も…2勝1分けで決勝トーナメント進出ですね。