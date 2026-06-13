「６番、７番、８番がいない」遠藤航、三笘薫、南野拓実不在のオランダ戦で問われるのは？【日本代表】
オランダ戦を前に「６番、７番、８番」がいない。
25年12月に南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、26年５月に三笘薫が左ハムストリングを負傷。さらに６月11日、左足の違和感を訴えていた遠藤航が戦線離脱。日本代表で６番（遠藤）、７番（三笘）、８番（南野）を背負い、この４年間チームの中核を担ってきた選手たちが不在となった（南野は”メンター”として帯同しているが）。
森保ジャパンを根底から支えてきた３人がごっそり抜けるわけだから、ダメージがないわけがない。単なる背番号と言ってしまえばそれまでだが、「６番、７番、８番」と並べてみると、相応の重みを感じる。
それでも、ワールドカップは待ってくれない。オランダ戦はもうそこまで迫っている。今いるメンバーで戦うしかない現状で問われるのは、“総合力”と“一体感”だろう。
サポートメンバーの吉田麻也は「大会が近づくと些細なことが大きな亀裂へのきっかけになる」とコメント。例えば、遠藤の戦線離脱に加え、オランダ戦で黒星を喫すれば、大崩れする恐れはある。
その意味でもオランダ戦は絶対に負けられない。この４年間、いや、前回大会から続く８年間積み上げてきたものを無駄にしないためにも──。
それでも敗れるなら、その現実を受け止めるしかない。
チームは生き物。ワールドカップの舞台で普段の実力を出せる保証はない。だからこそ初戦は大事だ。遠藤、三笘、南野の不在を感じさせないパフォーマンスを披露できれば、森保ジャパンは一気に勢いに乗るはずだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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25年12月に南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、26年５月に三笘薫が左ハムストリングを負傷。さらに６月11日、左足の違和感を訴えていた遠藤航が戦線離脱。日本代表で６番（遠藤）、７番（三笘）、８番（南野）を背負い、この４年間チームの中核を担ってきた選手たちが不在となった（南野は”メンター”として帯同しているが）。
それでも、ワールドカップは待ってくれない。オランダ戦はもうそこまで迫っている。今いるメンバーで戦うしかない現状で問われるのは、“総合力”と“一体感”だろう。
サポートメンバーの吉田麻也は「大会が近づくと些細なことが大きな亀裂へのきっかけになる」とコメント。例えば、遠藤の戦線離脱に加え、オランダ戦で黒星を喫すれば、大崩れする恐れはある。
その意味でもオランダ戦は絶対に負けられない。この４年間、いや、前回大会から続く８年間積み上げてきたものを無駄にしないためにも──。
それでも敗れるなら、その現実を受け止めるしかない。
チームは生き物。ワールドカップの舞台で普段の実力を出せる保証はない。だからこそ初戦は大事だ。遠藤、三笘、南野の不在を感じさせないパフォーマンスを披露できれば、森保ジャパンは一気に勢いに乗るはずだ。
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