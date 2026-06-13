ご飯を食べ終わったけれど、同居犬のご飯のおこぼれを狙う大型犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で27万3000回再生を突破し、「何回見ても笑ってしまう」「ほっこりしかない」といったコメントが寄せられています。

【動画：ご飯を食べ終わった大型犬→まだ食事中の同居犬に近付いて…遠慮が無さすぎる『おこぼれ待ち』】

「ゼロ距離」でおこぼれ待ち

Instagramアカウント「wakutano_」に投稿されたのは、まだ食事中の同居犬の「おこぼれ」をひたすらに狙う、ゴールデンレトリバーの女の子「たの」ちゃんのお姿。

同居犬がご飯を食べているのを、フセをしながら「ゼロ距離」で見つめているたのちゃん。自分のご飯が終わったことに納得がいかないたのちゃんは、ほぼ毎日おこぼれを期待して待っているのだそう。

待っている時の圧が強い…！

「おこぼれは必ずある」という信念がありそうな表情で、食器からひとときも目を離さず待ち続けるたのちゃん。途中、ご飯を横取りできそうなチャンスもありましたが、食べ終わるまではじっと待っているたのちゃん、お利口さんすぎます。

微動だにせず、視線も意識も食器へ一点集中で、たのちゃんはただただ待ち続けます。ご飯を食べている同居犬と、おこぼれ待ちのたのちゃんの頭はくっついてしまっていますが、2匹とも全く気にはしていない様子。

初めてのおこぼれをゲット

ママに「たの」と呼ばれても、「もう終わるねん」とばかりに集中力は切らさないたのちゃん。食べ終わったことを確信すると、たのちゃんは勢いよくおこぼれを食べ始めます。毎日待ち続けて、おこぼれを食べられたのは初めてだったんだとか。

ママの「あぁー！」という叫びも虚しく、たのちゃんはおこぼれを大満喫したよう。「ゼロ距離」で圧をかけつつも、ずっと待ち続けておこぼれをゲットした、絶賛ダイエット中のたのちゃんなのでした。

投稿には「何回見ても笑ってしまう」「ほっこりしかない」「待ってるなんて凄い」「可愛すぎる」「ゼロ距離待ちｗ」「圧がすごくて草」といったコメントが寄せられています。

和気あいあいとしたたのちゃんの日常は、Instagramアカウント「wakutano_」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wakutano_」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。