【新潟グルメ】ブラジルから移住したシェフが作り出す 唯一無二の肉とブラジル料理【燕市吉田】
2026年3月にリニューアルオープンしたばかりのブラジル料理店『EDU&CRIS(エドゥ アンド クリス)』。
ブラジルから移住したエドゥさんとクリスさん夫婦が営む人気店です。自慢は、良質でボリューミーな肉料理の数々！肉の質にこだわるのはもちろん、調理の仕方がなにより大事だというエドゥさんは「ここでしか食べられない味」と自信をのぞかせます。
ぜひ食べてほしいのが「ブラジルBBQボード ミディアム(2,800円/税込み)」。
牛ランプ・牛リブフィンガー・ソーセージ2種・鶏モモ肉・チキンチューリップなど、食感も味付けも違うバラエティ豊かなお肉が大集結！みんなでシェアして食べるのにもオススメです。
あわせて人気なのが「イチボステーキ200g(2,500円/税込み)」。
なかは柔らかく、噛むたびに旨みがあふれ出します。シンプルに塩で味付けしていて、お肉本来のおいしさが存分に活かされています。
もうひとつ食べてほしいメニューが「ソーセージ・セレクション5(2,300円/税込み)」。
手作りのソーセージを5本選べるお得セット。クリスさん特製のブラジル風スパイスで味付けした「レッドクリス」は、スパイシーで噛み応え抜群。
豚肉とチーズを合わせたマイルドな「ポークチーズ」は、エドゥさんのブラジルの友達が生み出したオリジナルソーセージで、日本ではエドゥさんだけが作れる逸品。お肉の香りとおいしさがどんどん出てきてペロッと一気に食べちゃえます。
ほかにも、5種類の唐辛子を使用したスパイシーな「ペパロニ」など個性豊かなソーセージがそろいます。
お肉と一緒にチョイスしたいのが「スモークライス(500円/税込み)」。
燻製肉やベーコン・ウインナーがゴロゴロ入ったご飯で、単体でも食べ応え抜群。スパイスがピリッと効いていて、クセになるおいしさです。
エドゥさんは、キッチンカーでの出店にも大忙し。県内各地のイベントを回っています。納得したお肉だけを仕入れているこだわりのブラジル料理を食べに行ってみませんか。
EDU&CRIS(エドゥ アンド クリス)
新潟県燕市吉田東栄町42-5
問い合わせ先｜090-2958-7256
営業時間｜11:00～21:00 ※土日祝は～22:00
定休日｜火曜 ※予約次第で営業
ブラジルから移住したエドゥさんとクリスさん夫婦が営む人気店です。自慢は、良質でボリューミーな肉料理の数々！肉の質にこだわるのはもちろん、調理の仕方がなにより大事だというエドゥさんは「ここでしか食べられない味」と自信をのぞかせます。
ぜひ食べてほしいのが「ブラジルBBQボード ミディアム(2,800円/税込み)」。
牛ランプ・牛リブフィンガー・ソーセージ2種・鶏モモ肉・チキンチューリップなど、食感も味付けも違うバラエティ豊かなお肉が大集結！みんなでシェアして食べるのにもオススメです。
あわせて人気なのが「イチボステーキ200g(2,500円/税込み)」。
なかは柔らかく、噛むたびに旨みがあふれ出します。シンプルに塩で味付けしていて、お肉本来のおいしさが存分に活かされています。
手作りのソーセージを5本選べるお得セット。クリスさん特製のブラジル風スパイスで味付けした「レッドクリス」は、スパイシーで噛み応え抜群。
豚肉とチーズを合わせたマイルドな「ポークチーズ」は、エドゥさんのブラジルの友達が生み出したオリジナルソーセージで、日本ではエドゥさんだけが作れる逸品。お肉の香りとおいしさがどんどん出てきてペロッと一気に食べちゃえます。
ほかにも、5種類の唐辛子を使用したスパイシーな「ペパロニ」など個性豊かなソーセージがそろいます。
お肉と一緒にチョイスしたいのが「スモークライス(500円/税込み)」。
燻製肉やベーコン・ウインナーがゴロゴロ入ったご飯で、単体でも食べ応え抜群。スパイスがピリッと効いていて、クセになるおいしさです。
エドゥさんは、キッチンカーでの出店にも大忙し。県内各地のイベントを回っています。納得したお肉だけを仕入れているこだわりのブラジル料理を食べに行ってみませんか。
EDU&CRIS(エドゥ アンド クリス)
新潟県燕市吉田東栄町42-5
問い合わせ先｜090-2958-7256
営業時間｜11:00～21:00 ※土日祝は～22:00
定休日｜火曜 ※予約次第で営業