ヤマハのレース活動を象徴する“ブルー”を新設定

ヤマハXMAX ABS｜Yamaha XMAX ABS

「XMAX ABS」は、2眼ヘッドランプやブーメランをモチーフとしたサイドカバーなど、「MAXシリーズ」のイメージを受け継ぐスタイリングに、軽快な走行性能や快適性・実用機能をバランスさせた人気モデル。

このたび新たに「マットダークグレー（マットダークグレーメタリック9）」と「ブルー（ディープパープリッシュブルーメタリックC）」の2色を採用し、従来色の「グレー（ブルーイッシュグレーカクテル2）」、「ブラック（ブラックメタリック2）」と合わせて全4色展開となった。

ヤマハXMAX ABS｜カラー：マットダークグレー（マットダークグレーメタリック9）

「マットダークグレー」は、金属的な質感を持つ塗料「クリスタルグラファイト」をボディカラーに採用。サイドカバーをはじめ、レッグシールド、フロント、ハンドル、マフラーの各カバー、そして前後フェンダーにマットなブラックを組み合わせ、上質感を高めた。従来から継続の「ブラック」とは、艶あり・艶消しのコントラストが際立ち、ひと味違う精悍な印象に仕上げられている。

「ブルー」は、ヤマハのレース活動を象徴するカラーを「XMAX」として初採用。シートステッチにもブルーをあしらうことで、スポーティな個性を際立たせた。

ヤマハXMAX ABS｜カラー：ブルー（ディープパープリッシュブルーメタリックC）

XMAX 2026年モデルの車両価格は、2025年モデルから据え置きの税込73万7000円。

ヤマハは2026年に「CYGNUS X」や「Fazzio」といった原付二種モデルを投入するなど、低排気量から高排気量まで幅広いスクーターラインナップを展開している。

250ccクラスならではの扱いやすさと、アーバンな雰囲気にマッチしたスタイリッシュなデザインを備えるXMAXは、普段使いからツーリングまで活躍する一台として、今後も支持を集めそうだ。

SPECIFICATIONS

ヤマハXMAX ABS｜Yamaha XMAX ABS

ボディサイズ：全長2180×全幅795×全高1410mm

ホイールベース：1540mm

シート高：795mm

最低地上高：135mm

乗車定員：2名

車両重量：183kg

総排気量：249cc

エンジン：水冷4ストローク単気筒SOHC

最高出力：17kW（23ps）/7000rpm

最大トルク：24Nm（2.4kgf-m）/5500rpm

WMTCモード燃費：33.5km/L（クラス2、サブクラス2-2、1名乗車時）

燃料タンク容量：13L（無鉛レギュラーガソリン）

トランスミッション：Vベルト式無段変速AT

税込車両価格：73万7000円

視認性に優れたオールインワン型ディスプレイでは、専用アプリとスマートフォンを連携することで通話や通知を表示できる。また「Garmin StreetCross」と連携すればナビ機能も利用可能だ。