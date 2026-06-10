「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。レースを盛り上げたコスチューム姿を投稿した。

「スーパー耐久富士24hレース」と題し、黒を基調としたホットパンツに太ももまであるロングブーツ姿でサーキットでポーズ。「S耐横丁」と記された大きなちょうちんの下で両手を上げたショットはボディーラインや脚線美が際立った。

さらに「Hitotsuyama Racing 21号車は途中トラブルがありながらも無事完走しました 24時間を走り切るのって本当にすごい！！ 応援ありがとうございました」などと結果や感謝の気持ちをつづった。

ファンやフォロワーからも「最強かこ様」「梅雨入り吹っ飛ぶ可愛さ」「唯一無二の美人」「足なが」「スタイル抜群」「綺麗でカッコ良すぎます」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。