女優影山優佳（25）が9日、都内で、マクドナルド「VIVA！ワールドマック」新商品発表会にゲスト登壇した。

マクドナルドは「FIFAワールドカップオフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストラン」として、開催を記念して、同大会が開催される北中米をイメージした、日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」全8種類の商品を今月17日から全国の店舗で期間限定販売する。

今月16日から放映される新TVCM「代表発表」編で、「VIVA！ワールドマック」の監督役を演じた俳優岡田准一（45）とはこの日が初共演。岡田が「僕のこと知っていますか？」「僕アイドルだったんですよ」と笑顔を見せると、影山は「もちろん存じております！ 私はずっと昔から岡田さんのマクドナルドのCMを見ているのでご一緒できてうれしい」と話すと、岡田から「いつかCMでご一緒したいですね」と言われ、笑顔を見せた。

マクドナルドは大会開催を記念して、同大会が開催される北中米をイメージした、日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」全8種類の商品を今月17日から全国の店舗で期間限定販売する。この日は「アボカドマヨチーズシュリンプ」を試食。影山は大きくかぶりつき「例えるなら…日本の統率感のある守備、トリッキーなプレーも戦術に加えられる、ワクワクするプレーを想像できちゃうくらいおいしい」とサッカーを交えて食レポ。「言葉があふれちゃうくらいおいしい。今の日本のサッカーってポジションが確定していない。緩急のある守備、攻守をしている、このバーガーもそんな感じです」と評すと、岡田は「素晴らしい…これ監督交代した方が良いんじゃない？」と影山のサッカートークを絶賛した。

熱狂的なサッカーファンの影山はまもなく開幕する「FIFAワールドカップ2026」の見どころについて「数秒前」とフリップで回答。「今年のワールドカップは楽しんでみたいという方にお伝えしたい」とした上で「得点シーンもかっこいいんですが、その数秒前に何が起きているのか、見ると楽しいと思います。ボールを持っていない選手の動き、失ったときの切り替え、チームの狙いや選手同士のつながりなど視野が広がって見えてくると思います」と熱く語った。