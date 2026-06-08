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家づくりナビゲーターのたっちゃんが、YouTubeチャンネル「家づくりナビゲーター たっちゃんねる」で「【注文住宅】「入金を急かす会社は要注意」保証をつける前に知るべき、本当に安全な住宅会社の選び方」と題した動画を公開した。昨今増加する住宅会社の倒産リスクを背景に、「住宅完成保証制度」の限界と、後悔しないための安全な住宅会社の見抜き方を解説している。



動画ではまず、原材料費の高騰や職人不足などを背景に、住宅業界が厳しい状況にあることを説明。万が一契約した会社が倒産した際、別の会社を探して家の完成を保証する「住宅完成保証制度」に注目が集まっていると語る。しかし、この制度に加入していれば安心だという意見に対し、たっちゃんは「実は入っていれば安心というわけではないんです」と警鐘を鳴らす。



たっちゃんは、保証制度が完璧ではない理由として、「全額保証ではない」「途中からの工事は責任範囲が曖昧になりやすく、引き継ぎ会社が見つかりにくい」「建材や職人の違いから、同じ仕様で継続できない可能性がある」「工期が延びることで仮住まいの家賃やつなぎ融資の利息がかさむ」という4つのポイントを列挙。この制度について「絶対安心の保険ではなく、最悪の事態による被害を少しでも減らすための制度」とし、「車のシートベルト」に例えて分かりやすく解説した。



「最も大事なのは事故に遭わないこと」と語るたっちゃんは、入金を急かしたり、過度な値引きをしたりする危険な会社を避けることが最優先だと強調する。さらに、契約前に保証制度の上限金額や引き継ぎの流れを質問し、営業マンの対応から経営体力を図ることの重要性を訴えた。一方で、家づくりにおいては「一番いい会社」ではなく「自分たちに合う会社」を見つけることも欠かせない。性能比較だけでなく、施工事例から「なんか好き」という感覚を集め、営業マンに「向いていない人」を聞いてみるなど、多角的な視点で理想の会社を見極めることの大切さを説いている。