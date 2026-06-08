株式会社うるるの100%子会社である株式会社うるるBPOは、100名以上の規模の会社に所属するビジネスパーソン1,201名を対象に「生成AI導入後の利用実態と課題に関する調査」を実施した。その内容を一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 生成AIの導入・利用が推奨されている層（1,029名）のうち「日常的に利用している」のは64.3%にとどまる 主要はAIツールが拮抗、トップは「ChatGPT」の55.2％ 個人・組織ともに「生成AIの利用率」は8割を超える規模に 組織での取り組み、最多は「AI向けデータ整備」の45％、基盤づくりが先行 未利用企業の7割で「AI促進」が難航、取り組みに高い壁 個人のAI成果は「文章作成」が最多の49％、汎用業務が先行 組織としての活用、最多は「文章作成」の47％、組織でも文書業務が先行 生成AIの組織活用における最大の課題は「簡易的な業務には使えているがコア業務には使えていない」（33.6%） AIを「かなり利用」する層ほど、活用に向き合う余裕がない状態

生成AIの導入・利用が推奨されている層（1,029名）のうち「日常的に利用している」のは64.3%にとどまる

全社的に生成AIの導入・利用が推奨されている1,029名のうち、「日常的に利用している（ほぼ毎日）」と回答したのは64.3%にとどまり、約3人に1人（31.8%）は「時々利用（月に数回程度）」にとどまっていることがわかった。

※本分析は、職場での生成AIツール導入・許可状況と、現在の業務における生成AI利用頻度に関するスクリーニング設問（いずれも単一回答）のクロス分析結果である。

画像：株式会社うるる 2026年6月4日 プレスリリースより引用

主要はAIツールが拮抗、トップは「ChatGPT」の55.2％

全社的に生成AIの導入・利用が推奨されている1,029名に現在業務で利用している生成AIツールを聞いたところ、「ChatGPT（OpenAI）」が55.2%で最も多く、次いで「Microsoft Copilot」が50.3%、「Google Gemini」が47.7%と続いた。

一方、「Claude（Anthropic）」は12.3%、「社内独自開発/カスタマイズ生成AI」は9.4%にとどまった。

画像：株式会社うるる 2026年6月4日 プレスリリースより引用

個人・組織ともに「生成AIの利用率」は8割を超える規模に

個人での生成AIの利用状況について聞いたところ、「かなり利用している」（38.2%）と「やや利用している」（44.6%）を合わせると82.8%となり、8割以上のビジネスパーソンが日常的に生成AIを業務に取り入れていることが明らかになった。

組織における生成AIの利用状況については、「かなり利用している」（32.6%）と「やや利用している」（48.3%）の合計が80.9%に達し、個人での利用と同様、組織レベルでも生成AIの利用が広く浸透していることが確認できた。

画像：株式会社うるる 2026年6月4日 プレスリリースより引用

組織での取り組み、最多は「AI向けデータ整備」の45％、基盤づくりが先行

組織での生成AI活用に向けた取り組みについて聞いたところ、「生成AIが読み取りやすいデータ形式への整理・構造化（AI-Readyなデータ整備）」が45.0%で最多であった。

次いで「生成AIが参照する『ナレッジ』の集約・デジタル化」が43.7%、「セキュリティ環境や社内ルールの策定」が40.9%と続いた。

一方、「情報の正確性を検証するフローの構築」は30.6%、「プロンプトの共有・テンプレート化」は26.9%であった。

画像：株式会社うるる 2026年6月4日 プレスリリースより引用

未利用企業の7割で「AI促進」が難航、取り組みに高い壁

組織における生成AIの利用状況について「あまり利用していない/全く利用していない」と答えた人に、今後、組織における生成AI利用を促進するための現在の取り組み状況について聞いたところ、「取り組みを積極的に進めている」（2.6%）と「取り組みを進めている」（28.4%）の合計は31.0%にとどまった。

一方、「取り組んでいるが、あまり進んでいない」（31.4%）、 「取り組んでいるが、全く進んでいない」（12.2%）、「取り組めていない」（25.3%）を合わせるとおよそ7割であった。

画像：株式会社うるる 2026年6月4日 プレスリリースより引用

個人のAI成果は「文章作成」が最多の49％、汎用業務が先行

個人で「業務効率化ができており、生産性向上を実現できている」業務を聞いたところ、

「汎用生成AIチャットを用いた文章作成（メール・資料の下書きなど）」が49.2%で最多となった。

次いで「アイデア出し・文章言い換え」が45.8%、「メール文のドラフト作成」が44.0%、「データ入力・集計の簡易チェック」が37.8%と続いた。

一方、「業務プロセスの自動化」は16.9%、「顧客対応の高度化」は12.9%であった。

画像：株式会社うるる 2026年6月4日 プレスリリースより引用

組織としての活用、最多は「文章作成」の47％、組織でも文書業務が先行

組織として「業務効率化ができており、生産性向上を実現できている」業務を聞いたところ、個人の結果と同様に「汎用生成AIチャットを用いた文章作成」が47.0%でトップとなった。

次いで「アイデア出し・文章言い換え」が39.3%、「メール文のドラフト作成」が40.3%と続き、組織全体でも文章作成業務への活用が先行していることがわかる。

画像：株式会社うるる 2026年6月4日 プレスリリースより引用

生成AIの組織活用における最大の課題は「簡易的な業務には使えているがコア業務には使えていない」（33.6%）

生成AIを組織で利用して「業務効率化や生産性向上」を実現する上での課題について聞いたところ、「簡易的な業務には使えているが、コア業務には使えていない」（33.6%）が最多となった。

次いで「生成AI活用を推進・相談できる専門人材がいない」（30.8%）、「従業員のリテラシーに差がある」（30.1%）、「生成AI活用のためのデータ整備ができていない」（27.1%）と続いた。

画像：株式会社うるる 2026年6月4日 プレスリリースより引用

AIを「かなり利用」する層ほど、活用に向き合う余裕がない状態

生成AIを「簡易的な業務には使えているが、コア業務には使えていない」と答えた404名のうち、生成AIを「やや利用している」層は50.2%と半数を占め、「かなり利用している」層（33.2%）を大きく上回った。

「生成AI活用に向き合う余裕がない」と答えた197名では、生成AIを「かなり利用している」層が44.7%と全課題項目の中で最も高い割合を示した。 「生成AI活用のためのデータ整備ができていない」と答えた325名では、生成AIを「かなり利用」と「やや利用」の合計が86.0%以上に達した。

画像：株式会社うるる 2026年6月4日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査名：業務現場における生成AI導入後の利用状況と課題に関する調査

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：100名以上の規模の会社に所属する係長以上の役職者1,201名

■調査期間：2026年3月25日～26日 サンプル数：1,201名 ■調査名：業務現場における生成AI導入後の利用状況と課題に関する調査■調査方法：インターネット調査■調査対象：100名以上の規模の会社に所属する係長以上の役職者1,201名■調査期間：2026年3月25日～26日 サンプル数：1,201名

ニュース情報元：株式会社うるる