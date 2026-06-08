『しつけが難しい』犬種５選

「何度教えても言うことを聞いてくれない…」とか「うちの子、もしかしてしつけが難しい犬種なのかな？」と思うことはありませんか。SNSやネットでは、「しつけが難しい」といわれる犬種が存在します。

ここでは、一般的に「しつけが難しい」と言われやすい犬種を見ていきましょう。もちろん、その犬種だからといって、必ずしもすべての犬に当てはまるわけではありません。

1.ボーダー・コリー

ボーダー・コリーは、犬の中で最も賢い犬種として知られています。学習能力が高く、判断能力も高い犬だからこそ、刺激不足や運動不足によって、ストレス発散のために悪知恵を働かせることがあるのです。

2.秋田犬

秋田犬は「忠犬ハチ公」のイメージが強い犬種ですが、実は強い警戒心と独立心を持つ犬種なので、コントロールが非常に難しい犬種です。

また、体格が大きくパワフルな犬種なので、きちんとしつけができていないと、重大なトラブルを起こす恐れもあり、日本の自治体によっては「特定犬」に指定されていて、飼うために制限が課されることもあります。

3.シベリアン・ハスキー

シベリアンハスキーは、非常にエネルギッシュで運動能力の高い犬種です。しかし、エネルギーが有り余るが故に問題行動を起こすことも多く、吠え癖やイタズラ、破壊癖につながることもあります。

4.ジャック・ラッセル・テリア

ジャック・ラッセル・テリアは猟犬としての遺伝子を強く受け継いでいる犬種です。そのため、非常に活発で吠え癖もつきやすい犬種として初心者には不向きとされることが多くあります。運動量が多い小型犬なので、運動不足になると吠え癖やイタズラといった行為に走ることも。

5.ジャーマン・シェパード・ドッグ

ジャーマン・シェパード・ドッグは、犬種の中でもトップクラスに頭の良い犬種と言われています。実際、きちんとしつけを行い、信頼関係を築けると、最高のパートナーになると言う声も多いです。

一方、しつけがきちんとできていないと、強い警戒心と力強さによって、大きなトラブルを招く恐れもあります。信頼していない相手の言うことは聞かない犬もいるので、しつけやトレーニングを通して信頼関係を築くことが重要です。

なぜ『飼いにくい』と言われるの？

紹介した犬種以外にも「飼いにくい」といわれる犬種は多数存在しますが、なぜ「飼いにくい」と言われるのでしょうか。その主な理由は、吠え癖やイタズラ、さらに怒りっぽいといった飼い主にとって不都合な行動を率先して行うことが原因です。

しかし、これは「頭が悪い」「性格が悪い」ということではなく、犬種それぞれのルーツや、それに伴い生まれた性質が影響しています。

特に狩猟犬や牧羊犬、番犬として能力を発揮してきた犬種は、「とにかく動きたい」「追いかけたい」「警戒心が強い」といった性質を、他の犬種よりも強く持ちます。

「飼いにくい」といわれる理由は、これらの能力や性質によって、"人間の生活とズレが起こりやすい"ことが理由でしょう。

飼い主が悩みやすいポイントとは？

しつけがうまくいかないと、「私の育て方が悪いのかな…」と落ち込んでしまう人も多くいるでしょう。特に、近年はSNSの普及によって、"しつけが完璧にできている飼い主"の存在を誰でも見られるようになっています。これも飼い主を不安にさせる大きな要因です。

しかし、犬によって性質は大きく異なりますし、その子の年齢や生活環境、経験によっても学習スピードは異なります。

吠え癖やイタズラ、飛びつき、トイレトレーニングなど、覚えることはたくさんある中で、学習スピードがゆっくりな犬がいても不思議ではありません。むしろ「すぐできる犬」の方が少ない、くらいに考えましょう。

「言うことを聞く＝良い犬」ではない

よく「良い犬」「賢い犬」という言葉に対し、言うことを聞くイメージを持つ人が多くいます。しかし、実際は言うことを聞くから良い犬というわけではありません。

一見、飼い主や周りの人間にとっては不都合な行動をとっていても、それはその子が「自己主張できる性格」であることが多いです。これも立派な個性の1つでしょう。

しかし、そのまま放置していると、人間との共存生活でトラブルが生まれるので、その子の性質を抑制しすぎず、「どう伝えれば理解してもらえるかな？」という点を考えながら、接したりトレーニングを進めていくことが大切です。

効果的なコマンドの教え方とは？

「待て」や「おすわり」は、愛犬とコミュニケーションをとったり、しつけを行ったりする上で必須とも言えるコマンドです。では、コマンドを教える際、どのようなポイントを押さえると覚えてもらいやすいのでしょうか。

短時間で何度も繰り返す

犬は長時間集中してトレーニングに取り組むことが苦手です。そのため、1日5分程度を目安に、その5分の間に集中してトレーニングを行います。

例えば、「おすわり」だけを5分間に何度も行うことで、集中を切らさず、遊び感覚で覚えることができるでしょう。毎日少しずつ、着実に覚えていくのがコツです。

成功した瞬間にわかりやすく褒める

コマンドを教える際、必ず「できた瞬間」に褒めてください。少しでも時間が経つと、何に対して褒められたのか理解できないことがあります。

例えば、「おすわり」と指示して座った瞬間、「すごいね！」「えらい！」と褒めてあげましょう。褒めるときは、ランダムでおやつを用意してあげると、よりやる気がアップします。

「できた」タイミングで終える

テンションが上がりすぎて興奮したり、集中力が切れるまで続けてしまうと、トレーニングに良い印象が残りません。愛犬が楽しく、そして落ち着いて取り組めている状態で終えるのが絶好のトレーニング終了のタイミングです。

また、愛犬が「できた」タイミングで終えることで、達成感や自信につながり、次回も積極的に取り組んでくれるようになる犬が多くいます。

まとめ

「しつけが難しい」と言われる犬たちは、特に賢かったり感情豊かだったり、本能的な気質が強いエネルギッシュな子が多いです。これも個性や魅力の1つと言えるでしょう。だからこそ、支配するのではなく、楽しみながら理解し合うことが重要です。

うまくできない日があっても大丈夫です！その日はお休みの日にして、次の日にまた、楽しくトレーニングに取り組みましょう。