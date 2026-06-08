6月7日、水沢競馬場で行われた12R・早池峰賞（M2・3歳上・ダ1400m）は、石川倭騎乗の1番人気、ルコルセール（牡8・岩手・菅原勲）が勝利した。クビ差の2着にスプラウティング（せん7・岩手・酒井仁）、3着に2番人気のウラヤ（牡7・岩手・畠山信一）が入った。勝ちタイムは1:28.3（良）。

1着 ルコルセール

石川倭騎手

「スタートの一歩目は遅れましたが、取りたい位置を取れて、いつもどおりの走りをしてくれました。前にいる馬（スプラウティング）が相手。ついていけば抜け出してくれるだろうと自信を持って乗りました。直線で並ぶと相手も僕の馬に反応して伸びましたが、最後はしっかりとかわしてくれました。次走は1200ｍだそうですが乗る方としては対応できると思っています」

【水沢・東北優駿】レジェンドバローズ完勝！石川倭「世代トップレベル」…牝馬セイクリスティーナを撃破

早池峰賞を勝利したルコルセール（提供：岩手県競馬組合）

菅原勲師「短い距離の方が合う」

菅原勲調教師

「今回もいい状態で臨むことができましたし、強い内容で勝ってくれました。次走予定は岩鷲賞。ベストは1400ｍですが、1200ｍも大丈夫だと思っています。現状は短い距離の方が合うようです。水曜日はフォースメンで東京ダービーへ挑戦しますが、好ムードで遠征できますね。」

ルコルセール 39戦13勝

（牡8・岩手・菅原勲）

父：ロードカナロア

母：ラバヤデール

母父：サンデーサイレンス

馬主：稲場澄

生産者：追分ファーム

【全着順】

1着 ルコルセール

2着 スプラウティング

3着 ウラヤ

4着 クリダーム

5着 ブラックストーム

6着 タイセイウォリアー

7着 スターシューター

8着 テーオースパロー

9着 ルクスディライト

10着 サンエイウイング

11着 エスクマ

出走取消 リトルサムシング