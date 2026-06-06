開催：2026.6.6

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 3 - 5 [Rソックス]

MLBの試合が6日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとRソックスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。

1回裏、2番 ベン・ライス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-0 BOS

3回表、3番 ウィルヤー・アブレイユ 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 NYY 1-1 BOS、4番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでRソックス得点 NYY 1-2 BOS

4回表、7番 アンドルー・モナステリオ 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 NYY 1-3 BOS

4回裏、6番 スペンサー・ジョーンズ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYY 2-3 BOS

5回表、4番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでRソックス得点 NYY 2-5 BOS

5回裏、1番 トレント・グリシャム 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 3-5 BOS

試合は3対5でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのソニー・グレイで、ここまで7勝1敗0S。負け投手はヤンキースのライアン・ウェザーズで、ここまで2勝4敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗13Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 10:38:10 更新