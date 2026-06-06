開催：2026.6.6

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 7 - 3 [マリナーズ]

MLBの試合が6日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマリナーズが対戦した。

タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。

1回表、5番 ロブ・レフスナイダー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 DET 0-1 SEA

3回裏、3番 ディロン・ディングラー 2球目を打ってセンターゴロ 3塁ランナーは本塁へでタイガース得点 DET 1-1 SEA、4番 ケリー・カーペンター 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 3-1 SEA

7回表、9番 コルト・エマーソン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 DET 3-2 SEA

7回裏、1番 グレイバー・トーレス 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 5-2 SEA

8回表、6番 ミッチ・ガーバー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 DET 5-3 SEA

8回裏、6番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 7-3 SEA

試合は7対3でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで5勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 10:30:25 更新