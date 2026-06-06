2026年6月6日（土） MLB タイガース vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.6.6
会場：コメリカ・パーク
結果：[タイガース] 7 - 3 [マリナーズ]
MLBの試合が6日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマリナーズが対戦した。
タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。
1回表、5番 ロブ・レフスナイダー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 DET 0-1 SEA
3回裏、3番 ディロン・ディングラー 2球目を打ってセンターゴロ 3塁ランナーは本塁へでタイガース得点 DET 1-1 SEA、4番 ケリー・カーペンター 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 3-1 SEA
7回表、9番 コルト・エマーソン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 DET 3-2 SEA
7回裏、1番 グレイバー・トーレス 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 5-2 SEA
8回表、6番 ミッチ・ガーバー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 DET 5-3 SEA
8回裏、6番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 7-3 SEA
試合は7対3でタイガースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで5勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-06 10:30:25 更新