『ダンガンロンパシリーズ』と東武動物公園のコラボイベント「ダンガンロンパシリーズ×東武動物公園」が、7月4日から9月27日まで開催されることが発表された。

【画像あり】野崎つばたによる飼育係姿の描き起こしイラスト

本コラボでは、イラストレーターの野崎つばたによる新規描き起こしイラストが制作された。キャラクターたちを飼育係の姿で描いたイラストや、動物パーカーを着たちびキャライラストが、グッズやコラボフード、園内装飾などに使用される。

入園ゲートチケット窓口では、描き起こしイラストがデザインされた「レプリカチケット（全4種からランダムで1枚）」と「オリジナルチケットホルダー」がセットになった「コラボ入園券」を販売。購入者にはスタンプラリー台紙が付属し、スタンプを集めると「スタンプラリー景品ポストカード（全2種）」がランダムで1枚プレゼントされる。

あわせて、イベント期間中に誕生日を迎えるキャラクターの「バースデーポストカード」も期間限定で配布される。なお、スタンプラリー台紙単体は遊園地内ショップ「リトルキャビン」にて400円（税込）で販売される。

オリジナルグッズは遊園地内ショップ「リトルキャビン」で販売。

野崎つばたによる飼育係verのグリッター缶バッジ（単品605円）やトレーディングアクリルスタンド（単品880円）、BIGアクリルスタンド（各1,980円）、特大アクリルスタンド（各3,300円）、A3マット加工ポスター（各880円）など多数のアイテムが展開される。ちびキャラ動物パーカーverでは、グリッター缶バッジやアクリルスタンド、BIGシルエットTシャツ（各4,950円）、BIGジップトートバッグ（各5,478円）などがラインナップ。「コラボ記念お土産せんべい」（1,620円）も用意される。2,000円（税込）購入ごとに「特典ポストカード（全14種）」がランダムで1枚プレゼントされる。

なお、開催初日と翌日にあたる7月4日・5日にオリジナルグッズを購入するには、ショップ店舗への入店日時を指定した専用チケット（ローソンチケット事前抽選）の購入が必要となる。

また、イベント会場限定、「AMNIBUS」「アニメイト」限定で、「野崎つばたさんイラスト 飼育係ver. トレーディンググリッター缶バッジ」と「トレーディング ちびキャラ 動物パーカーver. グリッター缶バッジ」を1BOX購入につき1点、先着で特典グッズがプレゼントされる。BOX購入特典はイベント会場限定と「AMNIBUS」「アニメイト」で絵柄が異なる。

遊園地内スナック「ステーション」では、テイクアウトタイプのコラボフードを販売。対象メニューを注文すると「特典コースター（前半14種／後半14種）」がランダムで1枚プレゼントされる。

さらに、遊園地内ゲームコーナー「レインボータウン」では、1ゲーム600円（税込）のコラボガラポンを実施。S賞のF0号キャンバスボード（全4種）、A賞のアクリルヘアクリップ（全14種）、B賞の名刺カード2枚セット（全28種より2枚入り）が用意される。

コラボ期間中は園内各所に描き起こしイラストのキャラクターパネルなどが掲示される。

あわせて、開催を記念したXフォロー＆リポストキャンペーンも実施。AMNIBUSと東武動物公園の公式Xアカウントをフォローし、該当ポストをリポストすることで、抽選で1名に「特典ポストカード（全14種）」のコンプリートセットがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）