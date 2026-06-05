ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は４日、ロシアのプーチン大統領に宛てた書簡を公表し、ロシアとの戦闘を終結させるためにプーチン氏との直接協議を提案した。

ゼレンスキー氏がプーチン氏に書簡を宛てるのは異例となる。

書簡では「ウクライナ人は永続的な戦争を望んでいない。戦争のない生活の方が良く、それを実現したい」と記し、首脳間による協議を要望した。協議については、スイスやトルコなど第三国での実施が望ましいとし、具体的な日程調整の着手を呼びかけた。交渉期間中は全面的に戦闘停止する考えも表明した。

戦闘終結に向けた協議はイラン情勢の影響もあり、今年２月以降、途絶えている。タス通信によると、ドミトリー・ペスコフ露大統領報道官は４日夜、ゼレンスキー氏が要望した直接協議について「いつでもモスクワに来れば良い」と改めて訪露を提案した。プーチン氏は５月、第三国での会談も可能との考えを示したが、「平和条約に関する最終的な合意が成立した場合に限られる」と述べていた。

書簡の公表を受け、ロシアとウクライナの交渉を仲介する米国のトランプ大統領は４日、ホワイトハウスで記者団に「彼らが会談について話しているのはうれしい。我々は大いに関わってきた。会談すれば素晴らしいことだ。終わらせるべきだ」と述べた。「双方が一定の妥協をすることを望む。彼らはそうするだろう」とも話した。