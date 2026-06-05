戸棚を守る猫ちゃんたちの光景が、再生回数7万回を超えて笑顔を届けています。ある日、家に遊びにきていたお客さんが戸棚の中に入っているグラスを取ろうとしたのだそう。しかし、戸棚の前には、戸棚を守るように座り込む猫ちゃんたちの姿が。

猫ちゃんたちを驚かせないよう、取っ手に手をかけてそっと引いてみるのですが、思わぬ展開を目撃することになって…？そんな戸棚を守る猫ちゃんたちの光景には、「かわいい門番」「涙流して笑ったｗ」と、たくさんの笑顔と笑いが寄せられることとなりました。

【動画：戸棚の前に座っていた『2匹の猫』→扉を開けようとすると…まさかの行動】

戸棚を守護するこじろう君とこてつ君

Instagramアカウント『Naho』に、まるで戸棚を守護しているかのような猫ちゃんの光景が投稿され反響を呼んでいます。

ある日、家に遊びにきていたお客さんがグラスを取り出そうと戸棚の前へやってきたそう。するとそこには、戸棚の前に置かれたゴミ箱の上に座る黒猫のこじろう君とスコティッシュフォールドのMIX猫こてつ君の姿があったそう。

左右のゴミ箱にそれぞれ乗っている光景は、まるで神社にある狛犬のよう。その光景は、食器棚を守る守護神のようにも見えてきます。

そんな微笑ましい光景をずっと見ていたくなってしまうところですが、グラスを取るには戸棚の前に座っているふたりに退いてもらわなければいけません。そこで、ふたりの後ろにある扉の取っ手に手をかけ、ゆっくりと開けてみることにしたのでした。

戸棚の中からグラスを取り出そうとしたところ…

戸棚の中に入っているグラスを取るため、扉の取っ手をゆっくりと開けたのだそう。しかし、その手は途中で止まってしまったそう。なぜなら…こじろう君が扉を開けるのを阻止したから！

ふたりを驚かさないようにゆっくりと扉を開けてみたそうですが、こじろう君はその場から動く気配が全くなかったそう。その姿は、まさしく扉を守る守護神。絶対に戸棚の前から動かないという強い意志に、投稿者さんは思わず笑ってしまったといいます。

よく見ると、こじろう君が…

戸棚の扉を開けたいお客さんの前に立ちはだかる、戸棚の守護神こじろう君。その様子をよく見てみると、こじろう君は扉が体に当たる直前、自ら扉にもたれかかり、まるで押し返すように踏ん張っていたそう。その姿からは、絶対に扉を開けさせないという意思を感じます。

しかし、突然の動きにただ反応ができなかっただけかもしれません。そこで、扉を元の位置に戻して、もう一度開けてみることに。しかし…やはり、こじろう君は扉が体にくっつく瞬間、自分の体を扉にグッと押し付けて抵抗していたそう！

そんな戸棚を守護するこじろう君の光景に、思わず笑顔になってしまう人が続出することとなったのでした。

戸棚を守るこじろう君とこてつ君の光景を見た人からは、「明らかに踏ん張ってるｗ」「『グラスを取る前に何かあるでしょう？』ってこと？（笑）」「ゴミ箱をそ～っとずらしましょう（笑）」と、温かな笑いが巻き起こることに。

Instagramアカウント『Naho』では、そんな個性豊かな猫ちゃんと家族たちの楽しい日々が投稿されていますよ。

こじろう君、こてつ君、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Naho」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。