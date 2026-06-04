「週刊文春」が報じてきた、高市早苗陣営によるライバルや野党への“中傷動画”の作成・拡散問題。6月3日配信の「週刊文春 電子版」では、高市早苗首相の公設第一秘書・木下剛志氏と、中傷動画の作成者・松井健氏が参加したZoom会議の音声を公開した。

【画像】高市首相が「見ていない」発言をした「週刊文春 電子版」

高市首相は5月11日の国会答弁で、松井氏について「私自身も地元の秘書も面識のない方」と述べていたが、取材班が入手した音声は、高市首相の説明とかけ離れた秘書と松井氏の「蜜月関係」を示すものだ。

6月4日の衆議院予算委員会の質疑では、中道の伊佐進一議員が「昨日、松井氏と木下秘書と思われる方の会話の音声が公開されました」と文春報道について言及。そして「事前に通告で総理のサイドにお願いしていたのは、その音声が木下秘書本人かどうか確認してほしいというふうにお願いをしておりましたが、結果いかがだったでしょうか」と尋ねた。



6月4日、予算委員会に臨んだ高市首相 ©︎時事通信社

この質問に対し、高市首相は以下のように答弁した。

「昨日ですね、こちらの事情を申し上げますと、おとついは台風対応と衆参両院での答弁の準備もあって、ほぼ徹夜をいたしました。（略）委員のご質問通告を見たのが、今朝方3時半くらいだったかと思います。（略）ご指摘のオンラインというものを確認しようと思いましたら、これ、会員制の有料……有料オンラインなんですね。

ですから、これ、私あそこまでこれまでも、こちらの言い分は関係なく、私の面識のない方の言い分を非常にイメージ操作して報道して来られた、そこ（週刊文春）の有料オンライン会員になろうと思いませんでした。そしてまた、その方法もありませんでしたので、確認できませんでした」

高市首相が言及した「有料オンライン」とは「週刊文春 電子版」のことだ。有料会員になると、雑誌『週刊文春』に掲載される記事だけでなく、「Zoom音声」など電子版限定コンテンツも視聴することができる。

高市首相は会員になる方法について「その方法もありませんでした」と述べたが、クレジットカード決済で簡単に加入することができる。

さらに「週刊文春 電子版」では、過去3年分の『週刊文春』の記事のアーカイブを読むことができる。高市陣営が総裁選と衆院選でライバル候補を中傷する動画を作成していたことを報じたスクープ第1弾のほか、高市陣営が実際に作成した「小泉進次郎誹謗中傷動画」、「林芳正中傷動画」、「野党の大物候補への中傷動画」そして「高市首相を礼賛する動画」も配信中。また“ネガキャン動画大作戦”に大臣補佐官が参加していたことを伝えた第2弾、木下秘書と松井氏の「67通の証拠メール」を報じた第3弾、20台のスマホとAIにより自動化されていたネット工作の全貌を明らかにした第4弾も「週刊文春 電子版」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）