歌手の和田アキ子が２日、ＴＢＳ系「アッコとジャンボ」で、ボウリングに挑戦。悲しい？マイボール秘話を明かした。

この日は和田とレインボーのジャンボたかおがボウリングに挑戦。まずはボウリングシューズを借りることになり、和田は「２６・５か２７」と靴のサイズもあっさり告白。和田は「昔はここにセンチがでる。これが恥ずかしくて自分で靴を買った」と、靴の踵部分に履いている靴のサイズが出てしまうことから、マイシューズを買ったという。

さらに和田はマイボールも持参。ジャンボは「すげえ！アッコさんのマイボール」と興味津々で、和田のボールに指をはめると「緩い…」と仰天。「俺がブカブカ」と巨漢のジャンボでも指が緩いという驚きのマイボールだった。

ジャンボは「俺、服が５ＸＬなんで、６ＸＬ。アッコさんの指は６ＸＬ！」と大興奮。和田は「私、悲しいのは指が入らないの」と切り出し「私の指に入るボールは、当時、女の子なら８から９ポンドだけど、そんなの小指から始めないとアカン」と悲しい思い出を吐露。

ジャンボは「だって俺より大きいんだから」というと、和田は「指が入るのは１６ポンドとか。重くて」といい、仕方なくマイボールを作らざるを得なかったという。

だがこの日訪れたボウリング場には「Ｓ、Ｍ、Ｌ」と重さによってサイズが展開されているといい、早速和田がＬに指をはめて見るも「第一関節しか入らない」とうなだれていた。