開催：2026.6.4

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 11 - 9 [パイレーツ]

MLBの試合が4日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとパイレーツが対戦した。

アストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティ、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。

3回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-0 PIT、4番 イサク・パレデス 8球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 2-0 PIT

4回表、9番 ヘンリー・デービス 5球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでパイレーツ得点 HOU 2-4 PIT

5回裏、5番 キャメロン・スミス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 3-4 PIT

6回表、8番 ジャレド・トリオロ 8球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 HOU 3-5 PIT

7回表、4番 ニコラス・ゴンザレス 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 HOU 3-7 PIT、7番 ホスティンクソン・ガルシア 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 HOU 3-8 PIT

7回裏、4番 イサク・パレデス 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 HOU 5-8 PIT

8回表、4番 ニコラス・ゴンザレス 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 HOU 5-9 PIT

8回裏、9番 クリスチャン・バスケス 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 6-9 PIT、2番 ヨルダン・アルバレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 7-9 PIT、3番 クリスチャン・ウォーカー 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 8-9 PIT、さらにピッチャー グレゴリー・ソトがワイルドピッチでアストロズ得点 HOU 9-9 PIT、5番 キャメロン・スミス 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでアストロズ得点 HOU 11-9 PIT

試合は11対9でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのアラン・ブルボーで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はパイレーツのグレゴリー・ソトで、ここまで4勝1敗8S。アストロズのヘイダーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでアストロズは28勝35敗で5.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方パイレーツは33勝29敗で5.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 13:50:46 更新