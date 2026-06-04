Lienel、シンガポールで“メロ実践” メジャーデビュー曲「メロ・コレクション」MV公開
6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）のメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」のミュージックビデオが公開された。
【動画】“メロ実践”の結末は!? Lienel「メロ・コレクション」ミュージックビデオ
EBiDAN史上最大規模のオーディションを経て結成され、3日にメジャーデビューを果たしたLienel。デビューに向けては、シンガポールに置き忘れられた契約書をメンバー自ら取りに行くという海外渡航ミッションが課され、現地では契約書を探すミッションとともにミュージックビデオを撮影した。
「メロ・コレクション」は、“メロい”と思われたいのに気持ちが空回りしてしまう、不器用で等身大の恋心を描いたポップソング。ミュージックビデオは恋愛リアリティーショーをモチーフにした内容となっており、「とにかくメロい男になりたい！」という思いを胸に、Lienelの6人は伝説のメロい男“メロ男爵”のもとを訪問。指南書「MELO BIBLE（メロバイブル）」を手にメロ講義を受け、シンガポールで“メロ実践”に挑む。しかし、なかなかうまくいかず、その様子を見たメロ男爵は失望。理想と現実のギャップが浮き彫りになる中、メロくない振る舞いに怒り心頭となるメロ男爵と、真のメロさを追い求めるメンバーたちの姿が描かれる。
ダンスは、SEKAI NO OWARI「Habit」やあの「ちゅ、多様性。」のコレオグラフィーを手がけた3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズが担当。楽曲は、M!LK「イイじゃん」、AiScReam「愛▼スクリ〜ム！（※▼＝ハート）」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞、作曲、編曲を担当している（作詞はTomoki Tamataniと共作）。
カップリングには新曲「ADDICTED」「Sweet Sweet Sweet LOVE」を収録。商品形態は初回限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤、初回限定メンバーソロ盤（全6種）の全8形態で展開される。Blu-rayには、メンバー全員でシンガポールを巡るアドベンチャー企画「メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。」が約35分にわたり収録される。
【動画】“メロ実践”の結末は!? Lienel「メロ・コレクション」ミュージックビデオ
EBiDAN史上最大規模のオーディションを経て結成され、3日にメジャーデビューを果たしたLienel。デビューに向けては、シンガポールに置き忘れられた契約書をメンバー自ら取りに行くという海外渡航ミッションが課され、現地では契約書を探すミッションとともにミュージックビデオを撮影した。
ダンスは、SEKAI NO OWARI「Habit」やあの「ちゅ、多様性。」のコレオグラフィーを手がけた3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズが担当。楽曲は、M!LK「イイじゃん」、AiScReam「愛▼スクリ〜ム！（※▼＝ハート）」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞、作曲、編曲を担当している（作詞はTomoki Tamataniと共作）。
カップリングには新曲「ADDICTED」「Sweet Sweet Sweet LOVE」を収録。商品形態は初回限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤、初回限定メンバーソロ盤（全6種）の全8形態で展開される。Blu-rayには、メンバー全員でシンガポールを巡るアドベンチャー企画「メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。」が約35分にわたり収録される。